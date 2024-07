João Vicente Costa Artigo: “O bizarro caso da escultura da Torre”

A obra não é considerada uma obra-prima. O autor é pouco conhecido ou comentado, ao contrário de Alfredo Ceschiatti ou Bruno Giorgio. No entanto, uma de suas obras é icônica e muito querida pela população de Brasília. Estou falando daquela escultura popularmente chamada de “Berimbau,” que fica bem em frente à Torre de TV .

Brasília guarda interessantes histórias sobre alguns de seus monumentos, que já mencionamos aqui nesta coluna: A Loba Romana que um dia sumiu, a Pequena Sereia que ficou perdida em algum porão da cidade, os sinos da Catedral que encalharam junto com o navio que os transportava, entre outras. Mas talvez a história mais bizarra seja sobre o tal “Berimbau” da Torre de TV.

A escultura é altíssima, medindo 15 metros de altura (a escultura Dois Candangos, na Praça dos Três Poderes, mede 8 metros). A placa afixada ao lado da obra deixa claro o seu nome e autor: A Era Espacial, do artista Alexandre Wakenwith. Em qualquer lugar que se pesquise, vai estar lá: “Era Espacial – Alexandre Wakenwith”.

Mas, pasmem, os nomes corretos da obra e de seu autor (citados em vários jornais da época, início dos anos 1970) são: FORCE NOIR OU L’ODISSÉE DES SPASMES (Força Negra ou A Odisseia dos Espasmos) de ALEXANDRE WAKHEVITCH. Como assim? Mudaram os nomes?

A história

Georges Wakhevitch, nascido na Rússia, foi um famosíssimo cenógrafo de cinema, teatro e espetáculos de ópera e balé. Cidadão francês, fez cenografia para filmes de Jean Renoir e espetáculos do bailarino russo Nureyev. Nos anos 60, veio ao Brasil algumas vezes com a família para produzir cenários de espetáculos no Rio de Janeiro, como o Diário das Carmelitas e a ópera Le Fou, já em 1970. George, casado com a atriz também franco-russa Maria Carlo, teve dois filhos: Igor e Alexandre. O mais velho, Igor, se tornou um dos mais importantes compositores contemporâneos franceses, tendo trabalhado com Jean Michel Jarre e Salvador Dalí, para quem compôs a trilha musical de uma ópera-poema.

Já Alexandre, aspirante a escultor, se apaixonou por Brasília e veio para cá aos 18 anos de idade, em 1969, oferecer uma escultura sua para Lúcio Costa, que estranhamente aceitou de imediato instalar a obra aos pés da Torre de TV. Alexandre teve ajuda de Ítalo Campofiorito, um arquiteto francês radicado no Brasil e amigo de Lúcio Costa.

Toda essa história me pareceu tão instigante que precisava encontrar respostas. Conversei com Alexandre recentemente. Ele vive hoje na Itália e dedicou sua vida ao estudo da história das artes visuais da escola italiana. Segundo ele, a escultura não tem referência alguma com berimbau ou espaço. Pouco se lembra (lá se vão mais de 50 anos), mas seguramente, disse ele, a obra jamais se chamou “A Era Espacial”. A primeira e mais importante parte do nome, “Força Negra,” seria uma referência ao momento político do Brasil na época (1969), profundamente perturbador para ele, dada a repressão que via nas ruas. Já a segunda parte, “A Odisseia dos Espasmos,” Alexandre assegura que é totalmente irrelevante e teria sido somente uma brincadeira com o filme “2001: Uma Odisseia no Espaço,” de Stanley Kubrick, de 1968. Daí “Odyssée Des Spasmes,” um trocadilho com o título do filme, mas sempre em referência ao clima social tenso daqueles anos.

Alexandre, no entanto, àquela época, não era ninguém na fila do pão. Um artista totalmente inexpressivo. A crítica caiu em cima! A pressão foi tanta que o governo de Brasília da época quase cancelou a instalação. Mas Lúcio Costa já estava convencido de ter a obra ali na Torre.

A escultura foi instalada em 1970 com recursos da Novacap e sem valor algum pago a Alexandre. Em 1978, desabou. Ficou encostada por alguns anos em algum galpão do governo até decidirem o que fazer com ela. Estava em estado lastimável de oxidação. Chegaram os anos 1980 e a escultura apodreceu (contam que teriam que refazê-la, tal era o estado em que se encontrava).

A essa altura, ninguém mais lembrava do nome da escultura nem do autor. O único veículo impresso que cita a obra, já em 1987, é o Correio Braziliense, numa ampla matéria sobre o estado lastimável do que sobrou da escultura abandonada. Aí, na matéria, já chamam de “Era Espacial de Alexandre Wakenwith”. De onde terão saído esses nomes? Ninguém sabe, mas, a partir daí, já nos anos 90, os jornais passaram a chamar assim a obra e a se referir ao autor como “Warkenwits” e “Wakenmitch”! Comentei isso com Alexandre, que gargalhou: “Nunca me importei com isso, sabendo da dificuldade de soletrar meu sobrenome”. E prossegue: “Meu filho Andrei, quando era menino, não conseguia pronunciar corretamente o nome da família, então, para simplificar, ele se apresentava como Andrei Blablavich!”

Mas, voltando à nossa historinha, no final dos anos 80, a obra é finalmente recuperada pela Novacap e reinstalada no seu local de origem em março de 1990. Junto a ela, acrescentaram uma placa com o nome “Era Espacial” de “Alexandre Wakenwith,” provavelmente por influência das matérias das publicações daquela época, sem o devido cuidado de consultar o autor ou referências da instalação original da obra.

No final das contas, o nome oficial está errado. O sobrenome do autor está errado. O contexto da obra está com seu sentido alterado em relação à motivação do jovem autor. O nome popular de “Berimbau,” então, nem se fala. Mas que parece um berimbau, parece. E vai seguir sempre sendo nosso querido Berimbau da Torre de TV. Alexandre aprova o apelido.

* João Vicente Costa , o JVC, já fez de tudo um pouco: músico (5 Generais, Banda 80), DJ, programador musical, produtor de eventos, dono de bar (Bizarre), dono de restaurante (Antigamente). Hoje, administra pizzarias e há seis anos coleciona histórias não contadas de Brasília e adora compartilhar para os amantes da cidade nos grupos Memórias de Brasília e Bsbnight no Facebook

