Emanuelly Fernandes Supertramp Experience traz show imperdível a Brasília

A banda de tributo Supertramp Experience, a única reconhecida pelo co-fundador Roger Hodgson, confirmou uma nova série de shows pela América do Sul. Entre as apresentações, destaque para Brasília, onde o grupo subirá ao palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães no dia 24 de agosto.

Depois de anunciar nove shows em cidades brasileiras, o Supertramp Experience adicionou mais duas apresentações no País: uma nova sessão em Florianópolis no dia 17 de agosto, às 18h, e um espetáculo em Goiânia no dia 31 de agosto. Além das apresentações no Brasil, a turnê se estenderá pela América do Sul, com shows em Buenos Aires, no dia 13 de setembro, e em Santiago, nos dias 14 e 15 de setembro.

A turnê celebra os 55 anos desde a criação da lendária banda Supertramp, os 50 anos do lançamento do álbum “Crime of the Century” e os 45 anos de “Breakfast in America”, um dos discos mais vendidos de todos os tempos.

A Supertramp Experience é composta por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alice Vallee (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Lucas Fleurance (baixo, coros) e Stéphane Glory (bateria). Esses cinco músicos são conhecidos por capturar a essência e o espírito da lendária banda inglesa, proporcionando ao público uma experiência autêntica.

A sequência de shows começa em Criciúma no dia 16 de agosto e segue para Florianópolis no dia 17, com duas sessões. A banda passará ainda por Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Goiânia e Curitiba, finalizando a turnê brasileira no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro. Após os shows no Brasil, a banda seguirá para a Argentina e o Chile, encerrando a turnê em Santiago.

Serviço

BRASILIA – SuperTramp Experience no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Datas: 24 de agosto de 2024 (sábado)

Início do show: 19h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Compras de ingressos: Ingressos Super Tramp Experience

The post Supertramp Experience traz show imperdível a Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .