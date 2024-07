Ronda da Moda GPS: confira os destaques da semana

Tufi Duek

A Tufi Duek apresentou sua nova coleção Mid-Season, inspirada nas praias, festas e restaurantes do verão italiano. Com peças fluidas e versáteis, a coleção utiliza tecidos nobres como linhos, rendas guipir e chiffons, em uma paleta de cores que remete às paisagens italianas, incluindo azul marinho, areia, branco, amarelo solar e verde acqua.

Redley

A Redley, conhecida por seu espírito aventureiro, lançou uma nova linha de mochilas, pochetes e bolsas. As peças icônicas ganharam design e estilo renovados, refletindo o estilo de vida ativo e a busca por novas experiências que a marca carioca representa há quase 40 anos.

Skazi e coleção Cruise

Em sintonia com as viagens de verão, a Skazi lançou sua coleção Cruise, composta por peças leves e sofisticadas. Inspirada no verão europeu, a coleção destaca o estilo feminino e a essência solar, com tecidos, cores e caimentos que capturam a energia vibrante da estação.

HUGO e Les Benjamins

A HUGO colaborou com a marca de streetwear Les Benjamins para criar uma coleção outono/inverno 2024 que celebra a interculturalidade. Misturando influências orientais e ocidentais, a coleção simboliza histórias compartilhadas e o poder da expressão criativa através de narrativas culturais.

Leticia Manzan

A Manzan Brand, de Leticia Manzan, lançou sua coleção de alto inverno com peças que aliam conforto térmico e sofisticação. Destaque para a alfaiataria de tweed colorido, que se desvia dos padrões monocromáticos da estação, e peças em couro metalizado, projetadas para ambientes profissionais e casuais.

Corello

Antecipando a primavera brasileira, a Corello lançou sua coleção Resort 25, combinando estética western, elementos românticos e transparências. A grife de sapatos criou itens atemporais com detalhes exclusivos, refletindo diferentes inspirações para uma coleção completa e versátil.