Kate Middleton surpreende e comparece a final de Wimbledon

Neste domingo (14), Kate Middleton, diagnosticada com câncer há quatro meses, fez uma rara aparição pública na final masculina do torneio de Wimbledon, um dos mais importantes do calendário do tênis. A princesa marcou presença no evento acompanhada de sua filha, Charlotte, de 9 anos, para assistir a disputa entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz.

Enquanto isso, seu marido, o príncipe William, estará em Berlim, na Alemanha, assistindo à final da Eurocopa masculina de futebol entre Inglaterra e Espanha.

It’s so good to see Princess Catherine The Princess of Wales at Wimbledon we have to cherish moments like this we love you Catherine #PrincessCatherine #PrincessofWales #Wimbledon pic.twitter.com/OQsZgrEvdZ

— Lee Hood (@Mofoman360) July 14, 2024