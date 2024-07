Emanuelly Fernandes Estudante do DF é finalista em concurso de estilistas

Júlia Theophilo, de 22 anos, estudante de Tecnologia em Design de Moda no Instituto Federal de Brasília (IFB), conquistou um lugar na final do 3º Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores, superando mais de mil concorrentes de todo o Brasil. Esse concurso, promovido pelo movimento Sou de Algodão em parceria com a Casa de Criadores, busca incentivar a moda sustentável e o consumo consciente, oferecendo uma plataforma para novos talentos exibirem sua criatividade.

O movimento Sou de Algodão é conhecido por estimular práticas responsáveis na moda, enquanto a Casa de Criadores é um dos principais eventos de moda autoral do País. Este concurso já revelou designers como Mateus Cardoso, Dario Mittmann, Rodrigo Evangelista e Guilherme Dutra, proporcionando aos estudantes de moda uma oportunidade de expressar sua criatividade.

No Distrito Federal, uma parceria entre o Sindicato das Indústrias do Vestuário (Sindiveste-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF) tem sido fundamental para o interesse crescente dos alunos em participar de concursos como este. O Sindiveste conectou instituições de ensino ao Senai-DF, oferecendo infraestrutura e mentores técnicos para os estudantes inscritos no Desafio.

Walquíria Aires, presidente do Sindiveste, destaca a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento profissional dos alunos, proporcionando visibilidade no mercado e uma compreensão aprofundada da dinâmica da moda.

“A experiência de conhecer outros talentos, ter visibilidade no mercado nacional e entender a dinâmica da moda enriquece a experiência do aluno. Temos bons designers na cidade. Pessoas com muita capacidade criativa, mas que precisam entender os processos do setor. Concursos como o Desafio Sou de Algodão, mostram em detalhes como se dá tudo isso”, observa Walquíria Aires.

O concurso

As inscrições para a 3ª edição do Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores foram encerradas em abril, com um total de 960 trabalhos inscritos por mais de 1.130 estudantes de 116 instituições de ensino em todo o Brasil. Silmara Ferraresi, diretora de relações institucionais da Abrapa e gestora do movimento Sou de Algodão, ressalta o crescimento do interesse pelo algodão entre os estudantes de moda.

“Essa é a oportunidade de os estudantes demonstrarem toda a sua criatividade. Esse ano, o número total de inscrições e de trabalhos completos superou as duas primeiras edições juntas. Esse recorde comprova como o algodão tem se tornado cada vez mais popular entre os estudantes de moda”, avalia Silmara Ferraresi,

Para Júlia Theophilo, ser finalista é uma realização. “Estou muito feliz com a participação neste concurso, acredito que ele impulsiona criativamente e profissionalmente nós estudantes e futuros designers. Tenho um carinho muito grande pela minha coleção, pois é muito pessoal para mim. Ela mostra um pouco da minha vivência com a escoliose, o que foi algo que muitas vezes me trouxe inseguranças, desconfortos, dores e vergonha”, confessa.

Agora, Júlia deverá produzir todas as peças de sua coleção para apresentá-las no desfile da 55ª edição do evento Casa de Criadores, que acontecerá em novembro, em São Paulo.

Os três melhores projetos serão escolhidos durante os desfiles e anunciados no mesmo dia, com os vencedores garantidos no line-up oficial da 56ª edição da Casa de Criadores , prevista para o primeiro semestre de 2025. Além disso, o movimento Sou de Algodão oferecerá um prêmio de até R$ 30 mil para o desenvolvimento da coleção vencedora, incluindo criação, produção, casting e beleza do desfile.

