Descubra procedimentos estéticos ideais para o inverno

Com a chegada do inverno, é comum aumentar os cuidados com a pele para evitar o ressecamento característico dessa estação. Durante esse período, a pele tende a ficar mais seca, exigindo uma atenção especial. Além disso, o inverno é considerado a época perfeita para realizar procedimentos estéticos que requerem cuidados adicionais após a aplicação.

A menor exposição ao sol durante o inverno faz com que tratamentos que removem a camada superior da pele sejam mais seguros. A pele fica mais sensível após esses procedimentos, necessitando de uma recuperação adequada, que é facilitada pela menor incidência de radiação solar. Esse período de menor exposição aos raios solares é essencial para evitar complicações e garantir melhores resultados.

De acordo com a dermatologista Ana Magella, tratamentos estéticos são frequentemente procurados no inverno devido à menor necessidade de exposição ao sol. Além disso, muitas pessoas aproveitam a estação mais fria para realizar tratamentos corporais, já que o uso de roupas de banho é menos frequente.

“O inverno é uma estação ideal para esses tratamentos, é a rotina mais caseira das pessoas pode ajudar. Alguns procedimentos são mais invasivos e podem deixar a pele inchada ou com edemas, o que torna o tempo de recuperação em casa mais conveniente”, explica a profissional.

Mesmo durante o inverno, é fundamental continuar usando protetor solar. A exposição aos raios UVA e UVB ocorre mesmo em dias nublados e a luz azul das telas de computadores e celulares também pode afetar a pele.

“Durante todas as estações do ano os raios UV incidem sobre a nossa pele, por isso é importante manter a rotina de cuidados com o filtro solar diariamente durante o inverno e reaplicar da mesma forma”, explica a dermatologista Ana Magella.

Entre os principais procedimentos recomendados estão os que utilizam laser, os peelings, a luz pulsada, o microagulhamento, entre vários outros que um profissional pode recomendar.

“Durante o inverno podemos intensificar os tratamentos de pele como laser, peelings médios, procedimentos para regeneração labial, hidratação e melhora da qualidade da pele, como Profhilo e PDRN e aproveitar para fazer tratamentos corporais já que utilizamos menos biquíni nessa época. Atualmente já existe um avaliador facial baseado em inteligência artificial que conseguimos avaliar profundamente manchas e poros do rosto, fazendo com que possamos intensificar os tratamentos personalizados para cada tipo de pele em cada época do ano”, explicou Ana Magella.

