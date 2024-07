Redação GPS Casamento de bilionário indiano reúne celebridades mundiais

Anant Ambani, filho mais novo do magnata Mukesh Ambani, oficializou sua união com Radhika Merchant, herdeira do setor farmacêutico, em uma cerimônia luxuosa na última sexta-feira (12). O casamento, que durou sete meses de celebrações prévias, parou Mumbai, a capital financeira da Índia.

As festividades começaram com um noivado em janeiro, seguido por uma série de eventos a cada seis semanas. Em março, uma festa pré-casamento em Jamnagar contou com 1.200 convidados, fogos de artifício e um banquete com 500 pratos preparados por 100 chefs, além de uma apresentação de Rihanna.

De dois a cinco de julho, o casal organizou um casamento “em massa” e uma noite musical, com destaque para a performance de Justin Bieber, que, segundo a Billboard, recebeu USD 10 milhões pelo show.

SOCORRO! Justin Bieber cantando “Boyfriend” no pré-casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant em Mumbai, Índia. (05/07) pic.twitter.com/6yljlMjuIs — Justin Bieber Brasil (@justinbieberbr) July 5, 2024

O casamento hindu tradicional aconteceu no Jio World Convention Center, pertencente à família Ambani, que acomodou até 16 mil pessoas, nesta sexta-feira (12). A cerimônia contou com um tapete vermelho, onde desfilaram celebridades de Hollywood, líderes empresariais e políticos.

o casamento do anant e da radhika!!!! pic.twitter.com/7WYUfmbehO — 𝗹𝗼𝗶𝗿𝗮 𝗱𝗼 𝘁𝗰𝗵𝗮𝗻 (@BELIEBERZLUXO) July 13, 2024

Celebridades presentes na cerimônia dessa sexta-feira (12). Priyanka Chopra e Nick Jonas no casamento indiano, e Kim Kardashian e Khloe Kardashian

No sábado (13), ocorreu a cerimônia de bênçãos divinas, conhecida como “Shubh Ashirwad”, onde o casal recebeu as bênçãos dos anciãos da comunidade, sendo regados com pétalas de rosas e arroz.

As celebrações se encerram neste domingo (14) com a recepção final, “Mangal Utsav”, na residência de 27 andares da família Ambani, Antilia. O evento também conta com a presença de figuras importantes.

O embaixador chinês na Índia, Xu Feihong, expressou seus votos nas redes sociais, escrevendo: “Casamento fantástico! Meus melhores votos ao novo casal e felicidade em dobro”.

A influenciadora americana Julia Hackman Chafe foi uma das sortudas a conseguir um convite para o extravagante casamento dos bilionários indianos Anant Ambani e Radhika Merchant, ela divulgou algumas imagens da celebração. Estima-se que o evento custou cerca de USD 600 milhões (R$ 3,2 bilhões).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por jewelswithjules • julia hackman chafé (@juliachafe)

The post Casamento de bilionário indiano reúne celebridades mundiais first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .