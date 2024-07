Carlos e Eduardo Bolsonaro divergem sobre atentado contra Donald Trump

Na madrugada deste domingo (14), o FBI revelou a identidade do responsável pelo atentado contra Donald Trump, ocorrido na noite de sábado (13) em Butler, Pensilvânia. Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi confirmado como o atirador e acabou sendo morto pelo Serviço Secreto antes que pudesse esclarecer suas motivações.

Crooks havia se posicionado no telhado de uma fábrica, a cerca de 130 metros do palco onde Trump estava discursando. O ex-presidente, atualmente candidato à presidência dos EUA em oposição a Joe Biden, foi atingido de raspão na orelha durante o evento. O atirador, era membro do Partido Republicano desde 2021 e portava um fuzil AR.

Nas redes sociais, Eduardo e Carlos Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, expressaram opiniões distintas sobre o atentado. Eduardo Bolsonaro afirmou em inglês que, após o incidente, Trump “já está eleito”, traçando um paralelo com o atentado a faca sofrido por seu pai durante a campanha eleitoral de 2018.

Trust me: he is already elected. We have experience with a situation like that, we know the enemy – and you too. https://t.co/1epme3j7D5

— Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 14, 2024