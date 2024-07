ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro diz que só conservadores são alvos de atentados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo no X, antigo Twitter, em que diz que “só os conservadores sofrem atentados.” Ele se referia ao ataque a tiros contra o ex-presidente americano Donald Trump, durante um comício eleitoral no sábado (13). “Somente pessoas conservadoras sofrem atentados. Os atentados são contra as pessoas de bem e conservadoras” , disse Bolsonaro no vídeo, em que ele responde a perguntas de jornalistas.

O ex-presidente brasileiro traçou ainda um paralelo entre o ataque contra Trump e o atentado sofrido por ele próprio em 2018. Bolsonaro foi alvo de uma facada durante uma atividade de campanha em Juiz de Fora (MG), durante o primeiro turno da eleição presidencial.

Em outro trecho do vídeo, editado, o ex-presidente evita responder a uma pergunta sobre seu indiciamento pela Polícia Federal. Ele é acusado de ter participado de um esquema de apropriação indevida de joias milionárias, revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo .

“Economicamente, como está o Brasil? Uma porcaria. Como está a pauta de costumes? Comigo, não se falava de marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada. Nada disso. Foi só eu sair de lá que a desgraça toda, as portas do inferno se abriram para o nosso País, infelizmente” , disse Bolsonaro, que também criticou a imprensa.

The post Bolsonaro diz que só conservadores são alvos de atentados first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .