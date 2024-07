Agência Brasília Atenção! Terceira parcela do IPTU vence nesta semana

Proprietários de imóveis no Distrito Federal devem ficar atentos, pois nesta segunda-feira (15) começa o vencimento da terceira parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) .

A data de pagamento é de acordo com o número final (dígito verificador) da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF) e segue os dias da semana. Ou seja, os dígitos 1 e 2 devem ser quitados na segunda (15), 3 e 4 na terça (16), 4 e 5 na quarta (17), 6 e 7 na quinta (18) e 9 e X na sexta (19).

Até o momento, o Governo do Distrito Federal arrecadou R$ 853 milhões com o pagamento das duas primeiras cotas. A expectativa é que o valor total de arrecadação alcance R$ 1,76 bilhão. O sistema da Receita do DF conta com 953 mil imóveis registrados e que devem pagar o tributo.

“Comparando o IPTU com a arrecadação do ano passado, estamos em torno de 4% a mais, que é o valor que foi aprovado na lei de correção. Está dentro da expectativa”, afirma o subsecretário da Receita, Anderson Borges Roepke.

O contribuinte que não recebeu o boleto para pagamento pelos Correios deve emitir o documento via portal de serviços da Receita ou pelo aplicativo Economia DF.

Quem optou pelo pagamento em parcela única já efetuou o pagamento em maio. Para quem escolheu dividir o pagamento, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 20. Caso a soma do valor do IPTU e da TLP seja inferior a R$ 40, a quitação deverá ser feita em cota única.

“O IPTU é um imposto que cai na conta única do GDF. Ele é utilizado tanto para pagar os investimentos quanto os salários dos servidores”, acrescenta o subsecretário.

