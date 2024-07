Alec Baldwin se pronuncia e agradece apoio após arquivamento de julgamento por homicídio

O ator Alec Baldwin se pronunciou pela primeira vez após o arquivamento do julgamento por homícidio no set de Rust. Em uma publicação feita no Instagram neste sábado, 13, o artista agradeceu o apoio que recebeu desde o incidente trágico que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins em 2021.

“Foram muitas as pessoas que me apoiaram e eu só gostaria de dizer: ‘Obrigado’”, escreveu. “A todos vocês, vocês nunca saberão o quanto sou grato pela gentileza com a minha família.”

Colegas famosos do ator enviaram mensagens a Baldwin nos comentários da publicação. O ator Anthony Hopkins publicou um coração. Já o cantor Ricky Martin disse: “Permaneça forte. Tão feliz por você e pela família”.