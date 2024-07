Redação GPS The Level no Meliá Brasil 21: novo padrão de sofisticação em Brasília

Nesta sexta-feira (12) , o Meliá Brasil 21 celebrou a finalização das reformas do seu andar executivo exclusivo, The Level, com um coquetel exclusivo no Lounge The Level, no 2º andar. O evento marcou um novo marco em sofisticação e conforto para os hóspedes do hotel, apresentando 19 apartamentos completamente renovados no 5º andar.

O conceito The Level, uma tendência globalmente reconhecida na hotelaria de luxo, está presente em Brasília por meio do Meliá Brasil 21. Este conceito, presente em diversos destinos ao redor do mundo, oferece uma experiência de hospedagem refinada, elevando o padrão de sofisticação. Os apartamentos do The Level prometem uma experiência única de hospedagem, alinhada ao prestigiado padrão internacional da marca Meliá Hotels & Resorts.

Jacques Bezençon, gerente geral do Melia Brasil 21, destacou que os apartamentos do The Level, no 5º andar, além de terem sido totalmente reformados, também fazem parte de um serviço diferenciado que inicia antes do hóspede chegar com serviços preferenciais, como check-in e check-out privativos, lounge para o café da manhã, happy hour no final do dia, business center e uma sala privativa para reunião.

Bem como, Fabiano Cunha Campos, CEO do Brasil 21, que detalhou o ambiente moderno e elegante que o The level oferece, e que foi projetado para proporcionar o máximo de conforto e conveniência.

“É uma grande alegria reinaugurar o nosso andar The Level. São 19 apartamentos que ficaram prontos absolutamente atualizados com o que há de mais moderno. É o primeiro andar dos outros que nós faremos. Estamos muito felizes com a parceria familiar, que há 24 anos, foi a primeira rede internacional de hotelaria a se implantar em Brasília, e permanecer com a mesma bandeira. Então, a gente faz isso para estar bem atualizado e renovando a nossa parceria para continuar prestando serviço de excelência”, explicou Fabiano Cunha Campos.

Coquetel de celebração

A recepção no lounge The Level contou com uma seleção requintada de entradinhas, canapés, mini sanduíches e croquetes, preparados pelo chef Miguel Ojeda, do Meliá Brasil 21. Vinhos tinto, branco e espumante complementaram o coquetel. Após a recepção, os convidados tiveram a oportunidade de visitar os 19 apartamentos reformados no 5º andar, conhecendo em primeira mão as novas acomodações de luxo.

Entre os convidados estavam representantes do trade de turismo e hotelaria, além de jornalistas que puderam apreciar a elegância e o conforto das novas instalações.

Meliá Brasil 21

Desde sua inauguração em 2003, o Meliá Brasil 21 tem sido um clássico de hospitalidade em Brasília, frequentado por personalidades, políticos, artistas e líderes empresariais. As reformas no The Level reforçam o compromisso do hotel em oferecer experiências memoráveis e serviços de alta qualidade.

Localizado no coração de Brasília, no Complexo Brasil 21, o Meliá Brasil 21 é conhecido por sua hospitalidade e serviço impecável.

Além disso, o Meliá Brasil 21 também iniciará a reforma de mais apartamentos, expandindo as opções de hospedagem de luxo disponíveis para seus clientes. Fabiano Cunha Campos, contou a respeito das novidades.

“Para continuarmos sendo reconhecidos pela excelência na prestação de serviços e na qualidade das nossas instalações, é fundamental estarmos sempre nos atualizando e modernizando. Com muito prazer apresentamos e entregamos ao mercado essas primeiras unidades que são o protótipo do que será o Meliá Brasil 21”.

Confira os cliques do evento, e conheça o The Level por dentro pelas lentes de Vanessa Castro:

Fabiano Cunha Campos Paula Santana e Fabiano Cunha Campos Fabiano Cunha Campos, Evelyne Gebrim e Marcos André Aquino Jacques Bezençon e Henrique Severian Jacqueshttps://gpsbrasilia.com.br/wp-content/uploads/2024/07/Jacques-Bezencon-e-Henrique-Severian.jpg Bezençon, Fabiano Cunha Campos e Henrique Severian Evelyne Gebrim e Marcos André Aquino Rony Meolly e Rebecca Linhares Fabiano Cunha Campos Thiago Malva, Fabiano Cunha Campos e Kaion Barbosa Rebecca Linhares, Ramon Nunes, Michelle Machado e Millena Alencar Plinio Rabello (Responsável complexo 21), Claudia Maldonado e Jacques Bezençon Claudia Maldonado e Valéria Maia (sindhobar)

