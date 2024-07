Redação GPS Show do SPC anima camarote GPS|Brasília no festival Na Praia

Na noite desta sexta-feira (12), o festival Na Praia deu início à sua terceira semana de eventos com um show inesquecível da banda mineira Só Pra Contrariar. O GPS|Brasília, que teve um camarote exclusivo, reuniu 25 convidados seletos, incluindo parceiros, amigos, influenciadores e empresários, para desfrutar de uma experiência única.

A noite foi marcada pela apresentação eletrizante de Alexandre Pires ao lado da banda Só Pra Contrariar, na turnê “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”. Esta turnê de despedida celebra o fim da jornada do cantor com o grupo que o projetou para o mundo. Repletos de clássicos do pagode, Alexandre Pires e SPC encantaram a todos os presentes, transformando o evento em uma verdadeira celebração.

Os convidados do GPS|Brasília não apenas desfrutaram de uma vista privilegiada do palco, mas também puderam aproveitar cada momento do show, embalados pelos grandes sucessos que marcaram a trajetória da banda. O repertório repleto de hits contagiou o público, garantindo uma atmosfera de muita animação e diversão.

Os presentes estavam todos animados e felizes, desfrutando de cada momento da noite. A atmosfera vibrante do camarote, combinada com a energia contagiante do show, fez com que cada convidado aproveitasse intensamente a performance de Alexandre Pires e do Só Pra Contrariar.

Confira os cliques pelas lentes de Vanessa Castro

Caio Barbieri, Sérgio Barreto e Eduardo Estrela Eduardo Estrela e Celso Torres Aline Baggio e Karine Lima João Vitor Abreu e Regina Abreu Karine Lima e Yanko Lima Mariana Carlos e Karine Lima Mariana Carlos, Karine Lima e Aline Baggio Phillip Lyma, Arnaldo Pinho e Regina Abreu Phillip Lyma, Eduardo Estrela, Regina Abreu, Arnaldo Pinho e Celso Torres Virgínia sciacia, Sérgio Barreto e Caio Barbieri Doriva Baggio e Aline Baggio Aline França e Fabiano Ribeiro Breno Veloso, Natália Senna, Fabiano Ribeiro e Aline França Vinícius César e Lana Lima Taliane Moraes e Sharon Oliveira Raminny Alves, Thiago Pimenta e Livia Martins Phillip Lyma, Arnaldo Pinho, João Vitor Abreu e Regina Abreu Mariana Carlos, Karine Lima, Karina Masnik e Danielli Burigo João Vitor Abreu e Arnaldo Pinho Eduardo Estrela, João Vitor Abreu, Regina Abreu e Karie Lima Doriva Baggio, Aline Baggio, Karine Lima e Yanko Lima Doriva Baggio, Aline Baggio e Karine Lima Danielli Burigo, Mariana Carlos e Karina Masnik Cristiano Batista e Priscila França Camarote GPS Na Praia - SPC (13)

