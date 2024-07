Presidente da Itália, Sergio Mattarella realiza visita oficial ao Brasil

O presidente da Itália e jurista, Sergio Mattarella , estará no Brasil, em visita oficial, entre os dias 15 e 19 de julho, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Esta será a primeira vez em 24 anos que um presidente da República italiana visita o Brasil, o que ressalta a importância do ano de 2024 para as relações bilaterais entre os dois países.

Segundo a embaixada italiana, a viagem tem como objetivo fortalecer os laços entre Itália e Brasil, em um ano marcado pelo aniversário dos 150 anos da imigração italiana no Brasil e pela coincidência das presidências do G7, pela Itália, e do G20, pelo Brasil.

Além de Brasília, onde estão programadas reuniões com as autoridades brasileiras e a assinatura de acordos, o presidente Mattarella passará por cidades como Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador, na Bahia.

Durante a passagem pelo Rio Grande do Sul, região onde desastres naturais foram registrados, o presidente italiano levará uma mensagem de solidariedade às populações afetadas, especialmente pelas enchentes, para as quais o governo italiano enviou mais de 25 toneladas de ajuda humanitária.

Em todas as etapas da viagem, Sergio Mattarella terá encontros com representantes da comunidade italiana e visitará locais simbólicos do Brasil, com destaque para as iniciativas de caridade ligadas à Itália.