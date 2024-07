Redação GPS Modernização do Reservatório de Taguatinga é finalizada pela Caesb

Com a megaoperação para modernizar o Reservatório de Taguatinga concluída, a Caesb normalizou o abastecimento de água na maioria dos imóveis localizados nas regiões administrativas de Águas Claras, Arniqueira (incluindo Areal), Riacho Fundo I e Taguatinga Sul por volta das 20h desta sexta-feira (12). As duas novas válvulas já estão em pleno funcionamento no local. Em casos pontuais como, por exemplo, residências localizadas em terrenos mais altos ou em prédios que tenham caixa d’água de grande porte, que demoram mais a encher, o retorno poderá ocorrer em um prazo um pouco maior.

A suspensão do fornecimento de água foi necessária para modernizar o sistema e melhorar o abastecimento de água no Distrito Federal. Um investimento de R$ 2 milhões realizado pela Caesb permitiu a substituição de duas válvulas automatizadas que irão ampliar a segurança hídrica da capital federal. Feitos sob medida em ferro fundido, os dois equipamentos pesando 14 toneladas foram instalados nesta quinta-feira (11) no Reservatório de Taguatinga com o auxílio de um guindaste para içá-los através de claraboias até o interior da estrutura.

A operação que envolveu 80 técnicos, operários e engenheiros para modernizar o reservatório terminou na madrugada desta sexta-feira (12). “Trabalhamos incansavelmente para levar mais água de qualidade a todo o Distrito Federal. Esta operação irá ampliar a segurança dos nossos sistemas interligados, no caso o Sistema Corumbá que está sendo interligado ao Sistema Torto-Santa Maria” , explicou o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis.

Inaugurado em 2022, o Sistema Corumbá irá reforçar o Reservatório de Taguatinga Sul, que atualmente é abastecido pelo rio Descoberto. Os novos equipamentos do reservatório vão aumentar o controle do fluxo e melhorar a distribuição da água que chega do Descoberto e de Corumbá.

Automatizados, os novos equipamentos não necessitam de intervenção humana para funcionarem interligados ao sistema. As duas válvulas fazem parte das melhorias para garantir maior segurança à operação da rede de fornecimento de água e melhorar o abastecimento em nove regiões administrativas, beneficiando 745 mil moradores de Águas Claras, Arniqueira, Gama, Park Way, Recanto da Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria e Taguatinga.

