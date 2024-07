Agência Brasil Lula condena atentado contra Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou, neste sábado (13), o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Ele considerou o ato como “inaceitável”, em um post no X, antigo Twitter.

O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2024

Neste sábado (13), Trump foi retirado por seguranças do palanque onde fazia um comício na Pensilvânia. Após sons de tiros, o candidato republicano se abaixou e levantou com sangue na orelha e no rosto. O local do comício foi abandonado com cadeiras derrubadas e fita policial amarela ao redor do palco. O caso está sendo investigado como tentativa de assassinato do ex-presidente.

Outros líderes

Líderes internacionais se solidarizaram com o ex-presidente americano Donald Trump Na América do Sul, o presidente argentino Javier Milei expressou “enérgico repúdio” ao que classificou como tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. “A bala que lhe atingiu a cabeça não é apenas um ataque à democracia, mas a todos que defendemos o mundo livre” , afirmou em nota.

“A República Argentina reafirma o seu compromisso inabalável com a defesa da liberdade, da democracia e dos valores ocidentais, e apela à comunidade internacional para que condene veementemente este ataque e se junte à luta contra os inimigos da liberdade” , conclui.

Na Venezuela, tanto o ditador Nicolas Maduro como María Corina Machado, a líder opositora impedida de disputar as eleições de 28 de julho, condenaram o ataque. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, um dos primeiros a se manifestar, se disse chocado com o ataque. “Oramos por sua segurança e rápida recuperação” , escreveu no X. (Com Estadão Conteúdo)

