Juíza norte-americana rejeita acusações contra Alec Baldwin por morte em set de filmagens

O caso de homicídio culposo contra o ator norte-americano Alec Baldwin foi encerrado de forma dramática nesta sexta-feira (12) , depois que a juíza responsável rejeitou as acusações. Ela decidiu que os promotores não entregaram as provas de maneira adequada à defesa. “Não há como o tribunal corrigir esse erro” , disse a juíza Mary Marlowe Sommer. O ator chorou quando a decisão foi anunciada e imediatamente abraçou sua esposa quando o tribunal foi dispensado.

BREAKING: Actor Alec Baldwin’s criminal case has been dismissed after new evidence emerged that wasn’t disclosed to the defense.

Baldwin was seen sobbing when the announcement was made.

“One of the two special prosecutors in the Alec Baldwin trial, prosecutor Erlindo Ocampo… pic.twitter.com/3pyetXwDZQ

