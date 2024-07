Redação GPS Iguatemi Brasília dá início à temporada de celebrações julinas

Está aberta a temporada de celebrações Julinas do Shopping Iguatemi Brasília. O local inaugurou com grande estilo sua Festa Junina, trazendo todo o charme das tradicionais festividades de São João para o mês de julho. O GPS|Brasília esteve presente para conferir de perto o primeiro dia de folia, que atraiu famílias e amigos para uma noite de muita animação e diversão.

O evento, que continua nos dias 13, 14, 19, 20 e 21 de julho, está repleto de atrações que garantem diversão para todas as idades. No estacionamento do Iguatemi, os visitantes podem desfrutar de uma variedade de comidas típicas como quentão, pamonha e doces caseiros, além de participar de brincadeiras tradicionais, assistir às quadrilhas e curtir música ao vivo.

A entrada é gratuita, tornando a festa ainda mais acessível para todos. Os horários de funcionamento são sextas-feiras das 17h às 22h, sábados das 12h às 22h e domingos das 12h às 20h, proporcionando diversas oportunidades para que o público aproveite o clima festivo.

No primeiro dia de evento, o Iguatemi Brasília foi tomado por uma atmosfera de alegria contagiante. Os presentes se deliciaram com as comidas típicas, participaram das brincadeiras e dançaram ao som das músicas tradicionais.

Confira os cliques do primeiro dia de festa pelas lentes de Rayra Paiva:

