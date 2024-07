Redação GPS Homens representam 30% dos clientes de clínicas de estética no Brasil, indica pesquisa

Você pode não saber, mas no próximo dia 15 de julho (segunda-feira) será celebrado o Dia Internacional do Homem, data que destaca a importância do autocuidado e a prevenção de doenças entre o gênero masculino.

De acordo com a Associação Brasileira de Clínicas e Spas ( ABC-Spas ), o gênero masculino já representa 30% da clientela das clínicas de estética no Brasil, impulsionando um debate sobre a quebra de tabus em relação ao autocuidado.

A médica dermatologista Marília Acioli explicou que a principal queixa masculina nos consultórios médicos está relacionada ao aparecimento de rugas no rosto. Segundo a especialista, os homens buscam procedimentos que tragam resultados naturais e sutis, buscando resolver esse problema de forma eficaz.

“A gente vê hoje crescendo o público masculino nos consultórios dermatológicos. Dentre sua principal queixa está o aparecimento de rugas no rosto, o qual se dá por conta de uma musculatura maior, mais robusta masculina, fazendo com que as rugas apareçam já numa fase mais precoce”, destacou.

A médica também mencionou técnicas como o MD Codes, que utiliza preenchimentos à base de ácido hialurônico para rejuvenescimento facial, e a preferência masculina por produtos faciais com indicações mais amplas e uma rotina de cuidados simplificada.

‘’Em relação às técnicas utilizadas na resolução e diminuição das rugas está MD Codes, que é uma abordagem para rejuvenescimento facial que usa preenchimentos a base de ácido hialurônico. Por outro lado, também destaco que os homens procuram produtos faciais para os cuidados com o rosto, mas, focando em uma rotina de cuidados com a pele um pouco mais simplificada, com menos produtos, e com produtos que tenham indicações mais amplas”, disse.

Além disso, a médica abordou o mito de que os homens não devem se preocupar com a aparência e ressaltou a importância do autocuidado para transmitir uma imagem positiva e cuidada, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

‘’O maior mito é que o homem não pode ou não deve querer cuidar da aparência. Porque ele não só pode, como procura a clínica interessados em estar bem e em envelhecer bem, e isso é interessante. Além disso, essas buscas nos consultórios acontecem tanto pela importância do autocuidado, tanto por passar uma imagem melhor para o mercado de trabalho, uma imagem mais positiva e cuidada”, finalizou.

