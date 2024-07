Redação GPS Festival Vamos Passear oferece atividades gratuitas no Parque da Cidade

Neste domingo (14), o Parque da Cidade irá receber o Festival Vamos Passear , evento que promete um dia de lazer, saúde e bem-estar para toda a família. Com início às 7h, a programação é aberta ao público e voltada para crianças, jovens, adultos e idosos, oferecendo diversas atividades gratuitas.

O evento já percorreu várias cidades desde maio, com um total de sete etapas. Em Brasília, a programação começa com um passeio de bike de 10 km às 7h, seguido por uma caminhada de 4 km às 8h e, para encerrar, a corrida kids, com percursos de 50 a 400 metros para crianças de 4 a 14 anos, a partir das 10h. O evento conta com 3.000 inscritos nas três modalidades.

Além dessas atividades, o festival oferece uma série de atrações gratuitas distribuídas em diferentes espaços no estacionamento 12 do parque. Os visitantes poderão desfrutar de uma quadra poliesportiva e uma quadra de areia com aulas e torneios de beach tennis, vôlei de praia, futevôlei, vôlei e basquete. Haverá também uma mini pista de skate com um mini half-pipe para crianças e adolescentes, supervisionados por professores.

O espaço kids proporcionará atividades lúdicas infantis, incluindo “pula-pula”, pebolim e desenhos para colorir. No espaço saúde, serão oferecidos serviços de massagem, relaxamento e avaliação física. Já no espaço mecânica, os participantes poderão contar com serviços básicos gratuitos para bicicletas, patins e skates.

Para os inscritos nas modalidades de passeio de bike, caminhada e corrida kids, a retirada dos kits será neste sábado (13), das 10h às 18h, na loja Centauro do Shopping Iguatemi.

