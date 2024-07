Agência Brasília Em 36 horas, asfalto chega a trecho abandonado por empreiteira na Hélio Prates

O asfalto chegou à QND 50. Em 36 horas, esse trecho da Avenida Hélio Prates, que passa em frente ao comércio Agro Boi, recebeu serviços de reaterro, terraplanagem, compactação do solo, imprimação e, por último, a instalação da capa asfáltica. As obras na via estão sendo executadas com funcionários, maquinário e insumos fornecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital ( Novacap ) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

“ Na última quinta-feira (11), tomamos a decisão de assumir e concluir as obras na Avenida Hélio Prates . Estamos empenhados em concluir todas as frentes de serviços deixadas abertas pela empresa contratada o quanto antes. Precisamos enaltecer o grande trabalho desempenhado pelas equipes da Novacap e do DER-DF que nos deram resposta imediata e, em menos de dois dias de trabalho, já estão pavimentando trecho da via” , ressalta Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

Além da Novacap e do DER, o Serviço de Limpeza de Urbana (SLU) executa serviços de varrição, limpeza completa das calçadas e vias públicas e remoção de folhas, papéis e outros detritos. As equipes do SLU também seguem na pintura de meios-fios ao longo de toda a extensão da Avenida Hélio Prates.

O comerciante Carlos Moreira ficou satisfeito com a velocidade com que os serviços avançaram. “Em dois dias, o GDF fez muito mais do que a empresa contratada fez em um ano. Desde o início das obras, o movimento do comércio caiu bastante. Agora, estou otimista de que nossa realidade volte ao normal” , comemora.

Neste sábado (13), máquinas e operários da Novacap trabalham num trecho de 500 metros situado entre o posto de combustível BR e o comércio Agro Boi, sentidoHélio Prates- Pistão Norte. Em outro trecho de 500 metros, situado entre os postos de combustível Pit Stop e Melhor, os serviços são executados por equipes do DER.

“Além do pavimento, também vamos instalar os meios-fios, concluir as calçadas, a sinalização e o paisagismo. Acredito que no prazo de 60 dias todos os serviços estejam concluídos para que, enfim, possamos retomar a normalidade da região de forma definitiva˜ , conclui o secretário de Obras.

The post Em 36 horas, asfalto chega a trecho abandonado por empreiteira na Hélio Prates first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .