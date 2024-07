Redação GPS Edital Conexão Oceano premia reportagens sobre mar e esporte

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com a UNESCO, anunciou os cinco vencedores da quarta edição do Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental. A iniciativa, que recebeu mais de 50 inscrições de todo o Brasil, tem como objetivo incentivar a produção de conteúdo jornalístico de qualidade e aumentar a conscientização sobre a conservação dos oceanos.

Os projetos selecionados abordam a relação entre a conservação do oceano e a prática esportiva na zona costeira, e cada um receberá uma bolsa de R$ 10 mil para a produção das reportagens. Esta edição do edital está em sintonia com a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável.

O edital recebeu 56 propostas de jornalistas de diversas regiões do País, direcionadas a diferentes plataformas, como revistas, jornais, rádios, portais, TVs e podcasts. O comitê avaliador, composto por 15 profissionais das áreas de comunicação e relacionados às agendas de oceano e esportes, avaliou os projetos com base em critérios como criatividade, originalidade, relevância para a sociedade, consistência do plano de apuração e portfólio dos candidatos.

“É uma alegria chegarmos à quarta edição do Edital Conexão Oceano atingindo um recorde de inscritos e com propostas consistentes para abordar um tema relacionado com grande parcela da população. Associar a importância de um ambiente marinho saudável com a prática de esportes na praia ou no mar é um tema extremamente relevante em um ano em que a atenção de todos volta-se para atletas de elite, que podem ter seu desempenho comprometido por questões ambientais”, afirma Omar Rodrigues da Fundação Grupo Boticário

Os jornalistas Fabiana Maranhão Lourenço da Silva e Gabriel Gatto desenvolverão uma reportagem para o portal Terra; Larissa Noguchi de Oliveira e Márcio Ryuichi Kawakami Nagano escreverão para a Amazônia Vox; Martina Medina Cavalcanti contribuirá para o portal Um Só Planeta; Mauren Luc produzirá para a Folha de S.Paulo; e Nathan Elias Fernandes Santos e César Felipe Abílio de Oliveira realizarão um projeto para a Revista Galileu. As reportagens devem ser publicadas até novembro deste ano, destacando a conexão entre esporte e conservação dos oceanos.

