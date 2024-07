Redação GPS Após ruído de tiros, Trump deixa comício ferido na orelha

Candidato dos Republicanos à Presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump foi retirado de um comício em Butker, na Pensilvânia, após o disparos de vários tiros. Ele foi retirado do palanque às pressas pelos seguranças, com manchas de sangue no rosto e na orelha esquerda.

Segundo informações do promotor do Condado de Butler, Richard Goldinger, o atirador e um apoiador do ex-presidente foram mortos no ataque.

Os tiros foram disparados enquanto ele falava das travessias de imigrantes pela fronteira sul. O ex-presidente colocou a mão na orelha e se abaixou, enquanto seguranças pularam em cima dele. Ao mesmo tempo, apoiadores nas arquibancadas se protegiam, aos gritos.

Em seguida, Trump se ergueu, cercado por agentes do Serviço Secreto, e saudou o público, sendo retirado às pressas. Segundo um porta-voz de Trump, ele está bem e foi examinado em um centro médico local.

A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden recebeu um “briefing inicial” sobre o incidente. Ainda não houve manifestação oficial de Biden, rival de reino na disputa pela presidência dos EUA este ano.

