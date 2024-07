Caio Barbieri Turismo internacional bate recorde no Brasil e movimenta mais de US$ 3 bi

A movimentação de turistas internacionais no Brasil atingiu números recordes nos primeiros cinco meses deste ano, ultrapassando a marca de US$ 3 bilhões em receitas.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ( CNC ), o aumento do fluxo de viajantes estrangeiros foi impulsionado pela desvalorização do Real, contribuindo para o maior contingente de visitantes desde 2018.

O economista da CNC, Fabio Bentes, ressaltou que o volume de receitas internacionais com turistas cresceu 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado, representando um marco desde o início dos levantamentos realizados pela Embratur em 2013.

“Em média, a cada viagem, o turista estrangeiro deixa no Brasil US$ 1,070”, destacou.

Apesar da alta no turismo internacional, o setor de serviços apresentou estabilidade em maio, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, ressaltou a importância de analisar com cautela o impacto da estabilidade, considerando o crescimento dos meses anteriores.

O volume de receitas do setor de serviços se encontra 12,7% acima do registrado antes da pandemia de covid-19, com destaque para os serviços prestados às famílias e serviços profissionais.

“O crescimento dos serviços tem sido, pelo menos parcialmente, viabilizado pela desaceleração dos preços”, argumenta Tadros. Em maio, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação dos serviços acumulou alta de 5,1% em 12 meses – 1,4 ponto percentual a menos que no mesmo período de 2023 (6,5%).

Por outro lado, o aumento dos preços das passagens aéreas tem sido um obstáculo para a retomada do turismo interno, com um reajuste de 20% no acumulado do ano até maio.

Fabio Bentes avalia que, apesar da retração em maio, o volume de serviços turísticos tem se mostrado consistente, com uma alta de 4% nos últimos 12 meses. A CNC revisou para baixo a expectativa de crescimento do setor de serviços, mas ampliou a previsão de variação do volume de receitas do setor de turismo.

