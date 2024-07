Agência Brasília Provas para analista de TI do BRB serão aplicadas neste domingo (14)

Neste domingo (14), em Brasília, mais de 6 mil profissionais farão as provas do concurso para analista de TI do BRB. São 100 vagas oferecidas para o cargo, além de mais 100 para cadastro reserva.

“A realização de novo concurso público para analistas de TI reforça o nosso compromisso com nossas pessoas e na melhoria dos produtos, serviços e experiências para os clientes. Desejamos boas provas aos candidatos”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Os locais de prova estão disponíveis no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) . Os candidatos devem comparecer com antecedência mínima de uma hora. As provas terão início às 13h40 e terão mais de quatro horas de duração.

O salário de analista de TI no BRB é de R$ 10.204,91 para a carga horária de 30 horas semanais. Respeitando a política de diversidade, o edital do concurso prevê, ainda, cotas para pessoas com deficiência, hipossuficientes e negros.

O resultado final do concurso será homologado, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e divulgado nos sites do Iades e do BRB em outubro. Desde 2019, o BRB já promoveu seis concursos públicos e fez mais de 1,2 mil convocações para os cargos de escriturário, analista de TI, engenheiro de segurança do trabalho, advogado e médico do trabalho.

