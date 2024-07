Redação GPS Parque da Cidade recebe evento gratuito para celebrar o Dia do Rock

Nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, Brasília dará início a uma programação especial para os amantes do rock com um evento gratuito no Parque da Cidade, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. O evento, repleto de atrações para todas as idades, continuará no sábado (13) e domingo (14), com atividades começando às 14h.

Durante o final de semana, o estacionamento 2 do Parque da Cidade será o palco para shows de bandas como Biquini, Camisa de Vênus, Matanza Ritual, Piano Rock com Glaucio Cristelo, Rock Beats, Plebe Rude e muitas outras. Uma verdadeira celebração ao rock’n’roll para os fãs do gênero.

Além dos shows, o evento contará com uma praça de alimentação variada, oferecendo inúmeras opções gastronômicas. Outra atração é a feira de artesanato, onde será possível encontrar produtos que buscam apoiar os artesãos locais.

Os entusiastas de veículos também terão seu espaço garantido com o encontro de carros antigos, e para os motociclistas, o evento reserva um encontro especial, reunindo motoclubes em um ambiente de muita adrenalina e rock’n’roll. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos pelo Sympla.

Serviço

Local: Estacionamento 2 do Parque da Cidade

Data: 12, 13 e 14 de julho de 2024

Horário: A partir das 14h

