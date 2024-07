Redação GPS Louis Vuitton apresenta nova coleção dedicada ao workwear

Apresentada em janeiro, para o outono-inverno 2024 de Pharrell Williams , a Men’s Workwear Capsule Collection da Louis Vuitton ganhou uma data de lançamento: 8 de agosto. Com um minucioso trabalho manual, a coleção-cápsula investiga as origens western americanas.

A linha apresenta a primeira colaboração em botas criada pela Louis Vuitton e Timberland. Em dois designs, a bota LV 6-Inch foi confeccionada em couro Nobuck italiano macio e premium.

Também presente na coleção está a edição limitada da bolsa Keepall 50 Toolbox, confeccionada em couro natural e construída com vários bolsos externos e rebites e forrada em Monogram Canvas revestido, e as peças dedicadas ao workwear, com silhuetas sofisticadas de vestuário que combinam durabilidade e requinte em ternos em jacquards overdyed em elegantes tons de marrom, preto e bege.

As cangas características e os motivos de apliques de couro dos guarda-roupas ocidentais enfeitam os bolsos das jaquetas e casacos trucker construídos em cortes esculturalmente volumosos, fiéis às linhas funcionais do domínio do vestuário de trabalho americano.

The post Louis Vuitton apresenta nova coleção dedicada ao workwear first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .