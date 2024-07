Rafael Badra Família empreendedora expandem com novos negócios

Sócios e CEOs na GlobalFruit , empresa de copacker especializada em envase de bebidas, os brasilienses Raquel Vaz e Rafael Vaz estão decolando nos negócios. Filhos da cofundadora do Grupo Sabin , Janete Vaz, um dos grandes nomes do empreendedorismo nacional, a dupla vem seguindo os passos da mãe e trilhando um caminho de boas práticas em gestão e inovação.

Na condução da fábrica adquirida por eles em 2018, eles reativaram as operações, conquistaram certificações de qualidade e premiações de gestão de pessoas, além de assumirem grandes contas, como Coca-Cola e Mc Donald’s.

Recentemente, a empresa dos irmãos fechou parceria com a cantora Ivete Sangalo e seu marido, Daniel Cady. Juntos, lançaram a marca Vero Brodo, especializada em caldos 100% naturais, sem aditivos químicos ou substâncias artificiais.

No Brasil, essa é a primeira marca de caldos líquidos com uma linha completa da categoria. Através do e-commerce, estão disponíveis em três categorias, caldos, stock e caldo de ossos nos sabores de vegetais, carne, galinha, suíno, feijão e creme de cebola.

