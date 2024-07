ESTADÃO CONTEÚDO Fã cai em golpe do falso Kevin Costner na Inglaterra

A inglesa Eileen Leeks, de 63 anos, é uma grande fã do ator hollywoodiano Kevin Costner, mas sua admiração a colocou em uma situação desagradável. Ela relata que golpistas venderam um “voucher de fã” por 100 libras (cerca de R$ 700 na conversão atual), com o qual poderia conhecer o astro.

A mulher relata seguir uma página do Facebook que acreditava pertencer ao vencedor do Oscar pelo filme Dança com Lobos (1990). E então passou a receber diversas mensagens dizendo que, para se tornar uma fã oficial, precisaria comprar um voucher, que também lhe daria a chance de conhecer o ator pessoalmente.

“Eu estava sendo importunada e então cedi porque eles estavam dizendo que eu não o conheceria a menos que recebesse os cartões da Apple, então comprei dois por 100 libras cada”, explica. “Recebi então uma mensagem dizendo que fui enganada e (para realmente conhecer Costner) eu teria que comprar um cartão de membro VIP de mais de 1.000 libras (R$ 7.000, aproximadamente)” Naquele momento, ela desconfiou. “Pensei: ele é um milionário”.

Em um ato no mínimo corajoso, os criminosos chegaram a fazer uma videochamada com Eileen para tentar convencê-la ser o verdadeiro Kevin Costner. “Seu rosto estava se movendo e por isso que pensei ser realmente ele. Ele estava sentado em uma cadeira em seu escritório e estava se movendo. E ele disse: ‘Eu sou Kevin Costner e você foi enganada’.”

Isso também fazia parte do golpe. Mais tarde, os criminosos que se passavam pela “equipe de gestão” de Kostner entraram em contato com ela mais uma vez. “Disseram que não era ele na videochamada que pessoas estavam usando seu rosto e voz para enganar outras pessoas.”

Ela, enfim, preferiu denunciar o caso. A inglesa conta que os golpistas tentaram mais uma vez, desta vez por meio de um serviço de mensagens privadas, prometendo emprego e moradia nos Estados Unidos.

“Pensei: ‘Não acredito nisso, o que diabos está acontecendo?’. Se os fãs acham que vão conseguir um emprego na América e um apartamento eles vão perder muito indo até lá”, pensou na época “Estou desempregada e perdi muito dinheiro, então não estou muito feliz”, desabafou a vítima. O verdadeiro Kevin Kostner não comentou o caso.

