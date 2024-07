Yumi Kuwano Especial Paris 2024: saiba quanto custam os ingressos para as Olimpíadas

A duas semanas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , os fãs de esporte se preparam para viver uma verdadeira maratona, entre 26 de julho 11 de agosto. Os mais apaixonados fazem questão de conferir os jogos de perto e claro, aproveitar para curtir a Cidade Luz. Ainda há ingressos disponíveis no site oficial das Olimpíadas e são diversas as faixas de preço.

Para assistir a cerimônia de abertura, um momento que é sempre um acontecimento e desta vez será realizada no Rio Sena, os ingressos custam em torno de por € 1.600 (aproximadamente R$ 8.749). Já o encerramento, que será no Stade de France, na noite do dia 11 de agosto, conta com entradas por € 600 (aproximadamente R$ 3.281).

Já para as competições custam entre € 15 (cerca de R$ 90) e € 70 (R$ 416) para as primeiras partidas e podem chegar a € 980 (cerca de R$ 5.360) nas finais. Há opções também de compra para ter acesso aos lounges, que oferecem uma experiência com conforto, além de um menu especial, decoração temática, com valores a partir de € 165 (R$ 981).

Mas atenção que algumas partidas já estão com ingressos esgotados no site, como a final masculina de futebol. Todas as informações sobre as partidas com bilhetes disponíveis para compra, horários, locais e preços estão no site .

