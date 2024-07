Yumi Kuwano Enólogos internacionais avaliam mais de mil vinhos no Brazil Wine Challenge

Está marcado para a próxima semana o concurso de degustação às cegas que vai avaliar mais de mil vinhos e espumantes de 14 países . O Brazil Wine Challenge contará com 84 especialistas da Espanha, França, Portugal, Uruguai, Bolívia, Chile, Argentina e Brasil.

A 12ª edição será realizada entre 16 e 19 de julho, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul . O concurso, único do Brasil com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), neste ano conta com um aumento de 15% no número de amostras, chegando a 1.037 rótulos de forma inédita.

Cada um dos nove júris formado por cinco degustadores técnicos — entre enólogos, sommeliers, jornalistas especialistas — terá a responsabilidade de avaliar os rótulos, seguindo os critérios internacionais da OIV, por isso que o júri é formado por mais de 90% de enólogos, segundo a Associação Brasileira de Enologia (ABE), organizadora do evento. Os enólogos Antonio Palacios, da Espanha, Benoit Mathurin e François Hautekeur, da França, e Fernando Pettenuzzo e Fernando Piccardo, do Uruguai, são alguns dos nomes que estarão presentes. Nos três dias de degustações, serão servidas 5.400 taças, em 12 horas de análise. O resultado será anunciado no dia 19.

Serviço:

12º Brazil Wine Challenge – Concurso Internacional de Vinhos do Brasil

Quando: 16 (terça) a 19 (sexta) de julho

Onde: Centro Empresarial de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

Informações e inscrições no site

