Confira as alterações no trânsito durante o fim de semana

Entre a noite desta sexta-feira (12) e domingo (14), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) fará intervenções no tráfego de veículos do Parque da Cidade, no Eixinho L Sul e em Samambaia. A ação é necessária para garantir segurança aos participantes de eventos esportivos e culturais, além do apoio à filmagem da produção Entrequadras.

Gravações

Das 23h59 desta sexta às 4h de sábado (13) e das 19h de domingo (14) às 3h de segunda-feira (15), o trecho do Eixo Rodoviário Leste Sul (ERLS) entre a 202 e 204 Sul ficará interditado para o trânsito. A intervenção será feita para permitir a gravação do filme Entrequadras.

Também serão fechados o acesso ao comércio da 203 Sul e as vias de ligação da 104 para a 204 (altura da tesourinha do Eixo Rodoviário Oeste Sul – ERWS) e da 203 para a 103 Sul (altura do Comércio da 203/204 Sul).

Até as 2h de sábado e na noite de domingo, das 19h às 23h59, os fechamentos serão parciais de forma intermitente, ou seja, somente no momento de gravação. Das 2h às 4h de sábado e das 23h59 de domingo às 3h de segunda-feira, o bloqueio das vias e acessos será total.

Corrida Rock Run BSB

No sábado, das 17h às 21h, ocorre a Corrida Rock Run Bsb, com largada no estacionamento 3 do Parque da Cidade. Um trecho será nas vias internas e outro na via pública que contorna o parque, com percursos de 7km, 14km e 21km. As vias de acesso à corrida serão fechadas a partir das 17h, permitindo o acesso somente aos participantes e organizadores do evento. Ficará liberado para os veículos apenas o sentido anti-horário.

Circuito Vamos Passear 2024

No domingo, das 5h às 12h, os agentes interditarão o sentido anti-horário da via de contorno do Parque da Cidade para o Circuito Vamos Passear 2024 – Etapa Brasília, que terá largada e chegada no estacionamento 12 com percursos variados de caminhada e passeio ciclístico. As vias de acesso à corrida serão fechadas a partir das 5h, permitindo o acesso somente aos participantes e organizadores do evento.

Rua do Lazer em Samambaia

Ainda no domingo, das 7h às 17h, haverá intervenções no trânsito de Samambaia para a realização da Corrida e da Rua do Lazer. Os atletas se concentrarão próximo ao Sesc, de onde será a largada e chegada da corrida. De lá, descerão para a 1ª Avenida Sul, utilizando todo o trecho compreendido entre o Home Center Castelo Forte e a QS 112.

Todo o trajeto ficará fechado para veículos durante a corrida, das 7h às 9h, assim como os acessos residenciais e comerciais ao percurso, a fim de garantir segurança aos participantes do evento. Já o perímetro da Rua do Lazer, que se estende do Sesc até a QS 104, ficará fechado até as 17h.

