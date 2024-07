Fernanda Moura Casa de Criadores retorna com a busca pelo sentido da moda por meio da catarse

Há 27 anos, o diretor artístico André Hidalgo deu vida à Casa de Criadores (CdC), um evento dedicado à moda autoral. Desde o seu início, o projeto costuma lançar provocações para o ramo no Brasil. Para este ano, Hidalgo, junto aos conselheiros Dudu Bertholini, Eduardo Araújo Silva e Neon Cunha propõem a questão “Qual o sentido da moda?”.

Entre os dias 26 e 30 de julho, a Casa dos Criadores lança o convite à percepção de como a moda age de fato e de como poderia agir para mover estruturas, à tomada de consciência e, assim, à catarse.

No dia de abertura, o público irá testemunhar o desfile do estilista paulistano Alexandre Herchcovitch com sua marca.

A CdC volta a se espalhar pelo centro de São Paulo, partindo do Vale do Anhangabaú para outros pontos icônicos do entorno como o Viaduto do Chá, a Praça Ramos de Azevedo, a Biblioteca Mário de Andrade e a Galeria Prestes Maia.

A presença do movimento num espaço de circulação tão amplo afirma sua força em manifestar a expressão cultural que a cidade pulsa.

“Para nós, é um orgulho imenso poder sediar este evento tão importante dedicado à moda autoral brasileira e também impulsionar novos talentos, como é a Casa de Criadores. Poder unir o melhor da moda com a beleza dos locais icônicos do centro de São Paulo, localizados no Vale do Anhangabaú, é algo único, pois isso transborda a arte que a moda e a arquitetura urbana oferecem”, afirma Gustavo Fioretto Torres, diretor do Novo Anhangabaú.

Serviço

Evento : Abertura: desfile Herchcovitch;Alexandre

Data: Dia 24 de julho de 2024, quarta-feira, às 11h30

Local : Galeria Prestes Maia, Salão Almeida Júnior – Pça do Patriarca, n. 2, Sé, CEP 01.002-010, São Paulo – SP

Pontos de Chegada/Acesso: Desembarque de carros, Banca Sironi. Metrô, entrada pela Estação Anhangabaú.

Evento: Programação: desfiles line-up Casa de Criadores 54

Data: De 26 a 30 de julho de 2024

Local: Vale do Anhangabaú e arredores

Pontos de Chegada/Acesso: Desembarque de carros, Banca Sironi. Metrô, acesso pela Estação Anhangabaú.

