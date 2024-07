Pedro Reis Brasília Shopping recebe Feira do Livro com ampla seleção para todas as idades

O Brasília Shopping , em parceria com o Grupo Ciranda Cultural e a Livraria da Vila , está recebendo a Feira do Livro até o dia 4 de agosto. A Praça Central do shopping foi transformada em um espaço dedicado ao universo literário, com uma estrutura de 60m² que promete encantar leitores de todas as idades.

A feira oferece uma seleção diversificada de títulos que incluem desde livros infantis até literatura adulta. Os livros estão organizados em quatro categorias: Ciranda Cultural, voltada para o público infantil; Principis, dedicada à literatura adulta; Ciranda na Escola, também para crianças; e Ativamente, com livros de enigmas e passatempos para todas as idades.

Renata Monnerat, gerente de marketing do Brasília Shopping, destaca a importância do evento. “A Feira do Livro vem para completar nosso calendário de ações de férias, trazendo um universo literário rico e diversificado para os nossos clientes” , comenta.

Os visitantes da feira também podem aproveitar a curadoria especial da Livraria da Vila, com um caixa especial no local para facilitar as compras. A programação do evento é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita.

Serviço:

Feira do Livro

Data: até 04 de agosto

Horário: segunda a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 13h às 19h.

Local: praça central do Brasília Shopping.

Entrada: franca

Classificação: livre

