Ailane Silva Bonuch! lança coleção Anoitecer que realça a beleza de tecidos da Altenburg Haus

Em um evento com convidados seletos na Mansão dos Arcos, no Park Way, a renomada grife de roupa de cama, banho e sala Bonuch! lançou a coleção Anoitecer nesta quarta-feira (10/7). Os produtos com designes exclusivos fazem parte de uma linha de roupa de cama que combina tecidos naturais e design atemporal, ideal para qualquer estação e ambiente.

“Esta coleção foi criada com muito carinho, focando em tecidos naturais de alta qualidade que proporcionam conforto e sofisticação a qualquer ambiente. As peças são versáteis e atemporais, perfeitas para todas as estações do ano”, ressalta Cida Aguiar, ao destacar que a marca atua há 15 anos no mercado de Brasília e aproveitou o momento para agradecer a parceria de longa data com a Prima Linha.

Allan Ravagnan

“Eles têm sido fundamentais para o sucesso da Bonuch, contribuindo com suas mobílias excepcionais que complementam perfeitamente as nossas roupas de cama. Juntos, conseguimos criar ambientes harmoniosos e elegantes, onde cada detalhe é pensado para oferecer o máximo de conforto e bem-estar aos nossos clientes”, complementou.

No espaço, a coleção Anoitecer’ ganhou vida no cenário criado em colaboração com renomados profissionais de decoração que assinaram três vitrines: Felipe Reis e Vanessa Noacco, Arnaldo Pinho, Mônica Pinto, Isabel Veiga (Maai Arquitetura) e Studio Philipe Costa.

A produção das vitrines, que ganhou uma apresentação visual que exalou sofisticação e elegância, foi possível graças à parceria com fornecedores dedicados, que desempenharam um papel crucial na montagem e execução do projeto. São eles: Agroflores, Carminati, Estilo em Pedras, Grupo Prima Linea, Hall Decor, Objeto Casa, Mansão dos Arcos, Mais Brasília , Amali Flores, Sacarro .

Durante o evento realizado no entardecer, foi servido um menu pela Festim e, ao fim, foi feito um brinde em celebração ao novo momento.

Serviço

@bonuchhome

bonuch.com.br

