Fernanda Moura Bebel Lobão e Jorge Argello anunciam a espera do primeiro filho

A história de Bebel Lobão e Jorge Argello Junior acaba de ganhar um novo capítulo. O casal, que oficializou a união em junho de 2023, anunciou que está à espera do primeiro filho. Os dois se conheceram em 2021 e, depois de menos de um ano, o empresário pediu a mão da influenciadora.

No começo da semana, no especial “Verão europeu no GPS|Brasília”, Bebel e Jorge compartilharam com o portal um pouco sobre a viagem pelas Ilhas Baleares. Ainda durante a passagem do casal pela Espanha, veio o anúncio da gravidez.

