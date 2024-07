Pedro Reis Audiência Pública discute concessão de terreno para a Fundação Athos Bulcão

Nesta sexta-feira (12), o auditório do Museu Nacional da República foi palco de uma Audiência Pública crucial para a Fundação Athos Bulcão. O evento, que teve início às 11h, reuniu autoridades para discutir a concessão de um terreno destinado à construção da sede permanente da Fundação. A proposta visa garantir a preservação e promoção do legado do renomado artista Athos Bulcão, um ícone do modernismo brasileiro.

A Fundação Athos Bulcão, criada em 1992, tem como missão preservar o acervo de Bulcão e fomentar atividades educativas e culturais que destacam sua contribuição para a identidade visual de Brasília. Desde 2009, a Fundação busca junto ao Governo do Distrito Federal a concessão de um terreno para a construção de sua sede permanente.

O Secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes, mediou a audiência, que contou com a presença de diversas figuras ilustres. Além disso, foi indicado o provável terreno a ser cedido para a Fundação, o lote 12 do Setor de Divulgação Cultural, no Eixo Cultural Ibero-americano.

O Secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto, declarou: “A construção da fundação é legítima, e eu sou completamente favorável a essa concessão. Nós temos que resgatar os nossos artistas, e o professor Athos Bulcão tem que ser exposto para o mundo.”

Ricardo Meira, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF (CAU-DF) e ex-aluno de Athos na Universidade de Brasília, expressou seu orgulho. “Athos foi o artista mais arquiteto que Brasília já teve. Mesmo quem não o conhece, já encontrou algum painel feito por ele e se encantou” , disse.

A Deputada Federal Erika Kokay (PT-DF) também participou do evento, juntamente com Márcia Zarur, presidente da Fundação Athos Bulcão, e Cláudia Pereira, pioneira do DF e ex-presidente da Fundação. Cláudia destacou a importância da concessão. “É lamentável que, passados 15 anos, essa doação não tenha sido efetivada, tendo em vista a importância de Athos para Brasília e da Fundação Athos Bulcão para o Distrito Federal” , comenta.

A trajetória da Fundação para obter a concessão do terreno tem sido marcada por desafios burocráticos e políticos. A promessa inicial de concessão, feita em 2009, enfrentou diversas audiências públicas, revisões jurídicas e aprovações necessárias pelo Conplan e Iphan. Em 2018, a elaboração final da minuta do projeto de lei e do termo de referência representaram um avanço significativo, mas a autorização legislativa necessária não foi sancionada.

O projeto arquitetônico da nova sede, elaborado pelo arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, prevê um teatro/auditório com 180 lugares, salas multiuso, café, loja, Museu Athos Bulcão e uma galeria com coberturas onduladas, formando uma grande claraboia que iluminará o salão de exposições. Este espaço será fundamental para ampliar o impacto cultural e educacional da Fundação.

Atualmente, a Fundação enfrenta desafios financeiros significativos, mantendo-se com recursos próprios escassos enquanto paga aluguel para suas operações. A nova sede proporcionará melhores condições para a preservação e exposição do acervo de Bulcão e também fortalecerá o vínculo do artista com a capital brasileira.

Durante a audiência, um vídeo sobre a história e o impacto de Athos Bulcão, assim como da Fundação foi exibido.

