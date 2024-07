Redação GPS Agendão GPS | Brasília: Só Pra Contrariar, Joelma e rappers se apresentam na capital

Neste fim de semana, Brasília será palco de uma diversidade de eventos culturais que prometem agitar a cidade. Com shows que variam do samba ao rap, espetáculos teatrais, homenagens musicais e eventos inclusivos, a capital se prepara para receber moradores e visitantes com uma programação imperdível. De 12 a 14 de julho, opções para todos os gostos estarão disponíveis, oferecendo experiências únicas e muita diversão. Confira abaixo os destaques do Agendão do GPS | Brasília e prepare-se para dias repletos de cultura e entretenimento.

Na Praia Festival: shows de Só Pra Contrariar, Hungria, Orochi e Joelma

A terceira semana do Na Praia Festival promete muita animação com atrações variadas. Na sexta-feira (12), o grupo Só Pra Contrariar (SPC) se apresenta em um show histórico repleto de hits. No sábado (13), o rap e trap tomam conta com Hungria, Delacruz, MC Hariel, Slipmami e Orochi, que convida Chefin. Domingo (14) é dia de forró com Joelma, Limão com Mel e Calcinha Preta. O festival, inspirado na China, acontece até 14 de setembro e oferece mais de 100 atrações.

Serviço:

Local: Complexo Na Praia

Data: 12, 13 e 14 de julho

Ingressos: site e app R2com.vc

Stand Up “Ninguém Disse que Era Fácil” no Teatro do Brasília Shopping

TJ Fernandes traz para o palco do Teatro do Brasília Shopping o stand up “Ninguém Disse que Era Fácil”, abordando temas como paquera, namoro, casamento e filhos de forma cômica e sarcástica. O humorista, que comemora dez anos de carreira, promete muitas risadas com seu terceiro espetáculo solo.

Serviço:

Local: Teatro do Brasília Shopping (Asa Norte)

Data: 13 e 14 de julho, às 20h

Ingressos: a partir de R$30 (meia), no site Sympla

Café com Viola no Museu Vivo da Memória Candanga

O Museu Vivo da Memória Candanga recebe o evento Café com Viola neste sábado (13), das 9h às 12h. O projeto Clube do Violeiro Caipira de Brasília organiza um café da manhã coletivo, apresentações artísticas, roda de prosa e palco aberto para artistas e simpatizantes das artes.

Serviço:

Local: Museu Vivo da Memória Candanga

Data: 13 de julho, das 9h às 12h

Entrada: gratuita

Dori Caymmi homenageia Dorival Caymmi no Complexo Cultural do Choro

O Complexo Cultural do Choro recebe Dori Caymmi nesta sexta (12) e sábado (13), às 20h30, em homenagem aos 110 anos de nascimento de seu pai, Dorival Caymmi. O evento também celebra os 80 anos de Dori, que revisita canções próprias e grandes sucessos de seu pai.

Serviço:

Local: Complexo Cultural do Choro de Brasília

Data: 12 e 13 de julho, às 20h30

Ingressos: R$50 (meia), R$100 (inteira), no site da Bilheteria Digital

Entrada: gratuita para ensaio aberto e programação infantil

Hermanoteu na Terra de Godah no Teatro Royal Tulip

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo apresenta “Hermanoteu na Terra de Godah” neste sábado (13), às 21h, e domingo (14), às 20h, no Teatro Royal Tulip. Em cartaz há 28 anos, a peça é uma sátira ao Velho Testamento, com humor irreverente e participação especial de Chico Anysio como Deus.

Serviço:

Local: Teatro Royal Tulip (SHTN Trecho 1)

Data: 13 e 14 de julho, sábado às 21h e domingo às 20h

Ingressos: R$120 (inteira), R$60 (meia), R$90 (com 1 kg de alimento), no site Sympla

Classificação: 14 anos

Festival Beco Elétrico no Teatro de Arena do Cave

O Festival Beco Elétrico celebra seis anos com uma edição especial no sábado (13), a partir das 20h, no Teatro de Arena do Cave, Guará. O evento contará com dois palcos e mais de 20 atrações, incluindo DJs locais e nacionais. O festival também promove inclusão com assistência para pessoas com deficiência e tapadores de ouvido para autistas.

Serviço:

Local: Teatro de Arena do Cave (Guará)

Data: 13 de julho, a partir das 20h

Ingressos: a partir de R$ 20, no site Shotgun

Entrada: franca para pessoas com deficiência mediante cadastro

Carreta da Inclusão no Estacionamento do CAV, Guará

A Carreta da Inclusão estará no Guará de 10 a 12 de julho, oferecendo arena gamer, free play inclusivo e emissão de carteirinhas para pessoas com deficiência. O projeto visa promover inclusão social com demonstrações de tecnologia assistiva e atividades interativas.

Serviço:

Local: Estacionamento do CAV, QE 25, ao lado da feira (Guará)

Data: 10 a 12 de julho

Entrada: gratuita

Amaury Lorenzo na peça “A Luta” em temporada no Teatro Unip

Indicado como Melhor Ator no Prêmio Cesgranrio de 2022, Amaury Lorenzo chega a Brasília pelo Circuito do Teatro Brasileiro com o monólogo “A Luta”, dirigido por Rose Abdallah e dramaturgia de Ivan Jaf. A peça, baseada na obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha, narra a Guerra de Canudos através de um rapsodo, trazendo reflexões sobre a luta entre a modernidade e o obscurantismo religioso. Com sessões nos dias 13 e 14 de julho, “A Luta” promete uma experiência intensa e reflexiva.

Serviço:

Data: 13 e 14 de julho

Horário: sábado às 20h; domingo às 17h e 19h30

Local: Teatro Unip (SGAS 913 – Asa Sul)

Ingressos: R$60 (meia), R$90 (ingresso solidário), R$50 (inteira), R$25 (meia) – à venda pelo Sympla e na Belini (113 Sul)

Classificação indicativa: 14 anos

Ativação + conversa com Marcelo Camara e Pedro Ernesto

Parte da mostra “Num Relâmpago” de Marcelo Camara, a Ativação + Conversa ocorre no próximo sábado, 13 de julho, das 11h às 13h, na Referência Galeria de Arte. O evento gratuito inclui atividades experimentais propostas pelo artista e uma conversa com o curador Pedro Ernesto, proporcionando uma nova perspectiva sobre a exposição.

Serviço:

Data: 13 de julho

Horário: 11h às 13h

Local: Referência Galeria de Arte (202 Norte Bloco B Loja 11, Subsolo)

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre

Eu Quero é Rock: evento celebra Dia Mundial do Rock

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, o evento “Eu Quero é Rock” ocorre na Orla JK, no Mormaii Surf Bar, neste sábado, 13 de julho. Com shows da Banda Vital, Banda Heat, e tributos a Cazuza e Rita Lee, além de DJ Maffra, a noite promete muito rock e diversão. O evento também oferece opções gastronômicas e uma ampla carta de drinks.

Serviço:

Data: 13 de julho

Horário: A partir das 20h

Local: Mormaii Surf Bar – Orla JK

Ingressos: R$65 (primeiro lote) – Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Espetáculo “Pai Nosso” faz curtíssima temporada no Teatro Sesc Garagem

O premiado monólogo “Pai Nosso”, interpretado por Geise Prazeres, retorna para uma curta temporada no Teatro Sesc Garagem. A peça aborda as experiências de uma mulher preta, vendedora ambulante, e as incertezas e desafios de sua vida. As apresentações serão sábado (13) às 20h e domingo (14) às 19h.

Serviço:

Data: 13 e 14 de julho

Horário: sábado às 20h; domingo às 19h

Local: Teatro Sesc Garagem (Via W4 Sul Quadra 713/913)

Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Ensaios Abertos do Festival Sinfônico no Infinu

A 5ª edição do Festival Sinfônico realizado pela Orquestra Filarmônica de Brasília, com patrocínio master da Shell, traz uma novidade para encantar os amantes da música: os Ensaios Abertos. Em parceria com o espaço cultural Infinu, os ensaios acontecerão em um ambiente alternativo e vibrante, proporcionando uma experiência única que mistura diferentes estilos musicais. A primeira atração será a banda Hey Jhonny, no domingo, 14 de julho, às 16h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Sympla, sujeitos à lotação.

Serviço:

Local: Infinu, W3 Sul, CRS 506, Bloco A, Loja 67, ao lado da Praça das Avós

Data: 14 de julho a 6 de agosto

Entrada: gratuita (retirada de ingressos pelo Sympla)

The post Agendão GPS | Brasília: Só Pra Contrariar, Joelma e rappers se apresentam na capital first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .