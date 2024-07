Redação GPS Secretaria da Mulher do Distrito Federal formaliza parceria com o Instituto Banco Vermelho

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal dará mais um passo significativo na luta contra a violência de gênero ao formalizar um termo de intenção com o Instituto Banco Vermelho. A parceria será oficializada na próxima quinta-feira (11), às 16h, na Praça do Buriti. Fundado em novembro de 2023, o Instituto Banco Vermelho é uma organização sem fins lucrativos, suprapartidária e sem vínculos políticos, dedicada à missão de alcançar o feminicídio zero no Brasil.

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), o projeto que complementa o esforço nacional pelo fim da violência contra as mulheres, previsto na lei que instituiu o Agosto Lilás, mês dedicado a esse tema ( PL 147/2024 ). O projeto tambem oficializa a parceria com o Instituto.

A entidade é idealizadora da instalação de bancos vermelhos gigantes pelas cidades, com a intenção de chamar a atenção para a causa do feminicídio. O formato grandioso do banco simboliza a magnitude da luta contra o feminicídio. Cada estrutura exibe uma mensagem de reflexão sobre o tema e traz uma placa com informações dos canais de ajuda às vítimas. O banco vermelho é um elemento de acolhimento, reflexão e informação. Além disso, o movimento promove ações culturais e educativas voltadas ao tema para diferentes públicos, a fim de combater o feminicídio através da informação.

Inicialmente, o banco será montado na Praça do Buriti, em frente ao Palácio do Buriti, como forma de reafirmar a luta do GDF em prol da causa das mulheres. O trabalho de prevenção, investigação e campanhas realizado pelo GDF resultou na redução de 63% dos feminicídios consumados no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2024, foram registrados oito feminicídios, contra 22 no ano passado.

The post Secretaria da Mulher do Distrito Federal formaliza parceria com o Instituto Banco Vermelho first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .