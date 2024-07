Redação GPS País dos bilionários ficará no Mar Vermelho

Construída do zero e com investimento de US$ 700 bilhões, a ilha artificial batizada de Sindalah promete ser o país dos bilionários no meio do Mar Vermelho . Projetada pelo arquiteto Luca Dini, a novidade terá cerca de 840 mil m² e capacidade para aproximadamente 2.400 visitantes diariamente.

Desenvolvida com a meta de abandonar aos poucos a dependência do petróleo para se tornar um centro turístico, a ilha abrigará o primeiro hotel 7 estrelas da Arábia Saudita.

O projeto terá também 400 quartos de luxo, uma marina com 86 vagas para embarcações e 75 boias especializadas em superiates, um beach club, um campo de golfe, um centro gastronômico com 38 restaurantes e lounges e um espaço com mais de 51 lojas.

Para amenizar as temperaturas que podem chegar a 40ºC, Sindalah contará com um grande sistema de ar-condicionado. As usinas de dessalinização irão contrapor a ausência de água doce.

