Redação GPS Nova fase: grupo Iguatemi compra parte do shopping carioca Rio Sul

Em parceria com o fundo imobiliário BB Premium Malls (BBIG11), a Iguatemi (IGTI3), presente no segmento de alto padrão em São Paulo e outras capitais, acaba de assinar um acordo de investimento com a Combrashop para comprar 17% de participação no Shopping Rio Sul . Posteriormente, o grupo assumirá a administração do empreendimento carioca.

O investimento da Iguatemi será de aproximadamente R$ 360 milhões, sendo 70% do valor à vista e o restante em duas parcelas anuais. O Banco Safra foi o assessor exclusivo da Combrashop na movimentação.

De acordo com a Iguatemi, que volta ao Rio de Janeiro após 12 anos fora da cidade, esse investimento faz parte da estratégia do grupo de estar presente nos mercados mais importantes do Brasil.

O plano é repaginar o grande centro comercial, de olho ainda em um público de alta renda. Isso significa incorporar grifes nacionais e internacionais, como de costume nos shoppings Iguatemi espalhados pelo País.

Até o momento, não foi anunciada a mudança de nome do shopping, mas a revitalização também inclui mudanças na estrutura e arquitetura.

Rio Sul, primeiro shopping construído no Rio de Janeiro

A uma distância de 15 minutos do aeroporto Santos Dumont, entre a Praia de Copacabana e o bairro Botafogo, o Rio Sul, erguido em 1980, sempre foi um símbolo importante para a metrópole, já que foi o primeiro shopping da cidade.

Responsável por atrair 1,5 milhão de consumidores por mês, o centro comercial abriga cerca de 400 lojas. Além do shopping, há a RioSul Center, uma torre comercial com 48 andares, atualmente o edifício mais alto do Rio e o 16º maior do País.

O estabelecimento era controlado pela canadense Brookfield, que detinha 54% das ações, e pela Cia. Brasileira de Shopping Centers (Combrashop), com os outros 46%.

The post Nova fase: grupo Iguatemi compra parte do shopping carioca Rio Sul first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .