Nicolas Cage afirma que vai se aposentar e revela quantos filmes ainda fará

O ator Nicolas Cage, de 60 anos, afirmou em uma entrevista à revista Vanity Fair quais serão seus próximos passos em Hollywood . O astro de filmes como Despedida em Las Vegas, Feitiço da Lua e Cidade dos Anjos disse acreditar já ter contribuído para o cinema mundial.

“Sinto que já disse o que tinha a dizer sobre o cinema”, afirmou Cage na entrevista. “Acho que levei a performance cinematográfica o mais longe que pude.”, completou.

Além dessa percepção sobre a carreira, Cage tem outro motivo para parar tão cedo. Ele explicou: “Meu pai morreu aos 75 anos. Sendo assim, começo a pensar no tempo que ainda tenho nesse mundo. Se tenho mais 15 anos por aqui, o que quero fazer com estes 15 anos? Tendo meu pai como modelo (do tempo que ainda lhe restaria), acredito que quero passar mais tempo com a minha família”.

Recentemente, Cage de demonstrou preocupação com o uso da inteligência artificial no cinema.”Onde a verdade dos artistas vai parar? Ela vai ser substituída? Ela vai ser transfigurada? Quero dizer, o que vão fazer com meu corpo e meu rosto quando eu estiver morto? Não quero que façam nada!”, disse, em entrevista à revista New Yorker .

Embora tenha sobre certeza sobre sua decisão de se aposentar das telas, Cage afirmou à Vanity Fair que ainda busca um grande filme para fechar a carreira com chave de ouro. O próximo lançamento do ator é Longlegs – Vínculo Mortal , no qual ele interpreta um serial killer. No Brasil o longa tem estreia prevista para 29 de agosto.

Cage também trabalha em uma série live-action do Homem-Aranha Noir que será lançada pela Prime Video.

