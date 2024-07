Redação GPS Na Praia e Sesc Mesa Brasil unem forças no combate à fome

O Festival Na Praia está novamente se unindo ao Sesc Mesa Brasil para combater a fome. Durante todos os finais de semana, de sexta a domingo, o evento arrecadará doações de alimentos que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil, o maior banco de alimentos da América Latina.

Essa parceria, que já se tornou uma tradição, e ocorre em todas as edições do Na Praia. A equipe do Sesc Mesa Brasil estará posicionada logo na entrada do festival, onde os visitantes poderão doar alimentos válidos para a meia entrada social. Só no primeiro final de semana do evento em 2024, realizado entre os dias 28 e 30 de junho, mais de 10 mil quilos de alimentos foram arrecadados. Os produtos são distribuídos para instituições apoiadas pelo projeto no Distrito Federal.

Esta é a oitava edição do Festival Na Praia, que continuará arrecadando alimentos até o dia 27 de setembro.

“Essa parceria com a R2, que promove o Festival Na Praia, é superimportante, porque, com esse recolhimento da meia social, a gente recebe alimentos de excelente qualidade, com data de validade estendida. Então, a gente consegue fazer doações para instituições e famílias, que conseguem armazenar por mais tempo, dando um uso mais regrado desses produtos”, avalia a gerente do Sesc Mesa Brasil no DF, Cláudia Vilhena.

