Meliá apresenta The Level, conceito de luxo na hotelaria

O conceito The Level, uma tendência globalmente reconhecida na hotelaria de luxo, agora está presente em Brasília através do Meliá Brasil 21. Este conceito, presente em diversos destinos ao redor do mundo, oferece uma experiência de hospedagem refinada, elevando o padrão de sofisticação e conforto.

Com 19 apartamentos renovados, o The Level Meliá promete uma estadia alinhada ao prestigiado padrão internacional da marca Melia Hotels & Resorts. “Os apartamentos do The Level além de terem sido totalmente reformados, também fazem parte de um serviço diferenciado que inicia antes do hóspede chegar no Level com serviços preferenciais”, explica Jacques Bezençon, gerente geral do Meliá Brasil 21.

A tendência The Level vem se consolidando na hotelaria global como um marco de luxo e atendimento personalizado, oferecendo aos hóspedes uma estadia que vai além das expectativas. Esse conceito reflete uma nova era de hospitalidade, onde cada detalhe é cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência única.

“Para continuarmos sendo reconhecidos pela excelência na prestação de serviços e na qualidade das nossas instalações, é fundamental estarmos sempre nos atualizando e modernizando. Com muito prazer apresentamos e entregamos ao mercado essas primeiras unidades que são o protótipo do que será o Meliá Brasil 21. Muitas outras novidades estão por vir”, detalha Fabiano Cunha Campos, CEO do Brasil 21.

