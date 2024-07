Agência Brasília Matrículas de selecionados no QualificaDF vão até esta quinta (11)

Quem foi selecionado para participar dos cursos profissionalizantes do programa QualificaDF deve ir à unidade escolhida para confirmar a matrícula. Os alunos têm até esta quinta-feira (11), das 8h às 22h, para levar a documentação necessária. As aulas começam no dia 24 deste mês.

O candidato precisa levar um documento original e oficial com foto, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência. Além disso, é necessário imprimir e assinar o termo de responsabilidade e a matrícula, disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet).

Quem não conseguiu ou perdeu o prazo para inscrição no maior programa de qualificação profissional do Distrito Federal deve ir a uma das unidades para se cadastrar nas eventuais vagas remanescentes. A lista de segunda chamada para matrícula tem previsão de ser divulgada na sexta (12), e o prazo para levar a documentação é de 15 a 19 deste mês.

Trata-se do último ciclo do QualificaDF deste ano. Por isso, quem tem interesse em turbinar o currículo para buscar melhores oportunidades no mercado de trabalho deve agir rápido e procurar um dos cinco polos de estudo para selecionar uma das 50 opções de capacitações disponíveis.

Qualifica DF

Os cursos de qualificação profissional oferecidos têm uma carga horária total de 240 horas/aula e serão ministrados nos turnos matutino, vespertino e noturno. Entre as modalidades disponíveis estão as de atendente de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, cuidador de idosos, cabeleireiro, manicure e pedicure, além de vários outros cursos pensados para atender às principais necessidades atuais do mercado de trabalho.

Os cursos do QualificaDF são destinados a pessoas que buscam aprimorar suas habilidades e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho. Todo o material didático, o uniforme e o lanche são gratuitos. Para quem não mora nas regiões onde há polos, pode ser feita a entrega de documentação para aquisição de passe livre no transporte público.

Polos do programa:

⇒ Asa Sul

Setor comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Lote 226, próximo ao prédio da Oi ⇒ Ceilândia

QNM 12, Via NM 12/14, Lote 1, Ceilândia Norte ⇒ Planaltina

Quadra 4, Conjunto J, 1º piso, Setor Residencial Leste, acima da Polyelle ⇒ Paranoá

Quadra 25, Conjunto A, Transversal, em frente ao restaurante Empório Gourmet ⇒ Guará

QE 11, Guará I (Faculdade Icesp).

*Com informações da Sedet

The post Matrículas de selecionados no QualificaDF vão até esta quinta (11) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .