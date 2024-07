Beatriz Lima Leal Júnior Carvalho, o beauty artist queridinho das brasilienses

Com dez anos de profissão, Júnior Carvalho é cabeleireiro e maquiador no salão Renoir & Ricardo Maia , localizado no Lago Sul. Especializado no mercado de beleza de luxo, Júnior combina elegância e sofisticação em seu trabalho, sempre mantendo a filosofia de que “menos é mais”.

Autodidata e curioso, Júnior conta que o seu interesse pelo universo da beleza foi despertado aos 16 anos de idade, ao ver sua mãe fazer cachos com prancha.

“ Eu comecei a procurar vídeos na internet de como fazer cabelo, como descolorir, e dali eu fui pegando as minhas colegas de escola para fazer testes, minha irmã também. O interesse inicial surgiu dessa forma, não pensando em trabalhar, mas fazer isso como um hobby “, conta.

Júnior Carvalho (Foto: Vanessa Castro) Júnior Carvalho (Foto: Vanessa Castro)

A ideia do hobby perdurou por um tempo, até Júnior passar por outras profissões e perceber que realmente gostaria de trabalhar como cabelereireiro. Com apoio da família, ele começou a sua carreira em um salão de beleza aos 18 anos. Suas maiores referências de cabeleireiro são Romeu Felipe e Mário Henrique, “ eles têm trabalhos modernos e sofisticados entregando cabelos únicos e maravilhosos que se tornam referência quando recebo minhas clientes “, diz. Na maquiagem, sua inspiração é a russa Dafine Neziri.

Júnior trabalhou em salões de beleza em diversas regiões da capital, onde conheceu mentores que o ajudaram a moldar sua carreira.

“ Eu tive a Eliane, ela foi a minha base de ensinamento e educação que me fizeram chegar onde estou hoje. Celso, que abriu as portas do seu salão para que eu pudesse mostrar meus dons e talentos. E Luciana e Ricardo que me ajudaram em todo meu processo de formação e desenvolvimento de maneira prática, graças a eles eu puder ter oportunidades incríveis de me capacitar com qualidade para oferecer o melhor que temos no mercado da beleza. “

Júnior se especializou no mercado de beleza de luxo, no qual vem trabalhando desde 2020. Ele conta que precisou se reinventar. Trabalhar com as melhores marcas e atendendo um público seletivo e exclusivo com um serviço totalmente personalizado, era algo que ele sempre quis mergulhar fundo e dar o seu melhor.

“ Hoje eu sou muito feliz com tudo que eu venho construindo há dez anos “, afirma Júnior.

Em relação à beleza, Júnior prefere focar no clássico “menos é mais”, em produções mais neutras. Rabo de cavalo, cabelo liso, cabelo solto ou semipreso estão sempre na pedida das clientes, assim como a maquiagem mais leve e com acabamento natural, e olhos marcados. Os cílios somente no canto dos olhos e blush só para dar saúde.

Júnior Carvalho (Foto: Vanessa Castro) Júnior Carvalho (Foto: Vanessa Castro) Júnior Carvalho (Foto: Vanessa Castro) Júnior Carvalho (Foto: Vanessa Castro) Júnior Carvalho (Foto: Vanessa Castro)

The post Júnior Carvalho, o beauty artist queridinho das brasilienses first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .