Agência Brasília GDF vai romper contrato e assumir obra na Avenida Hélio Prates

Após enfrentar problemas com a empresa responsável pelas obras de infraestrutura da segunda etapa da Avenida Hélio Prates, o Governo do Distrito Federal (GDF) vai rescindir o contrato e assumir o restante dos trabalhos em um trecho de aproximadamente 1 km que vai da QND 50/QNG 25, em frente à Central de Radiologia, em Ceilândia, até o Pistão Norte. Serão feitos os serviços de pavimentação e implantação de calçadas.

A governadora em exercício Celina Leão visitou o trecho em questão ao lado do secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, nesta quinta-feira (11). Na ocasião, comunicou a decisão do GDF: “A empresa havia sido notificada e não está cumprindo o prazo [de entrega da obra]. Então o GDF tomou a decisão de assumir com recursos próprios essa obra, com a ajuda do DER e da Novacap para rapidamente dar uma solução”, anunciou. “A população realmente merece respeito. Nós estamos encerrando o contrato e tomando a obra por incremento do próprio GDF”, complementou.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, detalhou que o GDF fará a execução de forma direta para acelerar o andamento dos trabalhos. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) fornecerá material de acabamento para concluir a pavimentação, já a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) disponibilizará maquinário e mão de obra para implantação do calçamento.

“Temos consciência de que a obra está andando devagar. Por isso, tomamos a decisão de assumir de forma direta a obra com o pessoal da Novacap e do DER para concluir toda essa pavimentação no menor tempo possível”, revelou Casimiro. Já para a conclusão do restante do serviço de drenagem até o Pistão Norte será feito um novo contrato.

Na noite de quarta-feira (10), o trecho da obra na altura da QND 50 foi cenário de um acidente, quando um motorista perdeu o controle da direção do veículo, passou por cima da sinalização e caiu em uma abertura do pavimento onde está sendo construído o tubo de drenagem pluvial. A cratera aberta na avenida foi fechada nesta quinta-feira (11) e o GDF inicia o trabalho de terraplanagem já nesta sexta-feira (12), seguido pela compactação do solo, imprimação e, por fim, pavimento.

