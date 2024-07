Redação GPS Especialista ensina cuidados para manter a pele saudável no inverno

No inverno, a pele enfrenta desafios específicos devido ao clima seco e frio , que podem causar ressecamento e irritação. A baixa umidade do ar e a queda das temperaturas reduzem a transpiração corporal, fazendo com que a pele perca sua hidratação natural. Além disso, a tendência de tomar banhos mais quentes nesta época contribui para a remoção intensa da oleosidade natural, diminuindo o manto lipídico que retém a umidade da pele.

O GPS|Brasília conversou com a dermatologista Ana Magella, que explicou os passos fundamentais para adaptar a rotina de cuidados para manter a pele saudável e protegida durante os meses mais frios.

A dermatologista explica que em todas as estações do ano é possível manter a pele com boa qualidade desde que se faça os tratamentos adequados e mais direcionados para cada época. “Por exemplo, no inverno é bem mais seco, então precisamos intensificar a hidratação, até nas peles mais oleosas. Importante também lembrar de intensificar a hidratação dos lábios para evitar ressecamento”, recomenda.

Sobre o mito de não precisar usar protetor solar na mesma intensidade, a profissional alerta que o item segue sendo indispensável.

“Durante todas as estações do ano os raios UV incidem sobre a nossa pele, por isso é importante manter a rotina de cuidados com o filtro solar diariamente durante o inverno e reaplicar da mesma forma. Um alerta para quem viaja para lugares de neve: a neve reflete até 80% dos raios UV do sol, aumentando ainda mais o risco de câncer de pele, então reforçar o uso para quem for para neve”, justifica.

Dicas

Ana Magella também ensina dicas de cuidados para manter nessa época mais fria do ano, como utilizar sabonete comum somente em partes íntimas e axilas, e no restante do corpo usar gel ou óleo de banho. Sempre passar hidratante após o banho pela manhã e à noite, quando a pele está mais úmida, para melhor absorção.

“Lembrar que loção cheirosa não faz a hidratação adequada, então sempre usar um bom hidratante por baixo se quiser usar loção cheirosa por cima. Aplicar hidratante labial pelo menos três vezes ao dia, vale lembrar que manteiga de cacau não é uma boa opção para hidratar, ela apenas produz um filme sobre a pele por ser uma barreira em óleo, mas não tem potencial hidratante ou regenerativo”, ensina a dermatologista.

Adotar essas práticas e ajustar a rotina de cuidados de acordo com o clima pode fazer uma grande diferença na manutenção da saúde e aparência da pele durante o inverno, garantindo um visual saudável mesmo nas temperaturas mais baixas.

