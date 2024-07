Agência Brasília Empresas que dão o primeiro emprego a jovens são reconhecidas

Receber a primeira oportunidade profissional é algo que marca a vida de qualquer jovem. Reconhecer entidades que tomam essa iniciativa é um passo a mais que o Governo do Distrito Federal (GDF) adotou, ao criar o selo Parceiro da Juventude, e reforçou nesta quarta-feira (10), ao entregar troféus a 156 empresas da capital. Juntas, elas são responsáveis pela contratação de mais de 7 mil jovens – ações que ajudam a combater o número de pessoas deste público sem ocupação.

Segundo o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), 36,1% do total de desempregados são jovens com idade entre 16 e 24 anos. Logo, a premiação entregue pelo GDF é uma forma de agradecer a quem trabalha para reverter essa situação, dando a primeira oportunidade a pessoas sem experiência.

“Quando a empresa é incentivada a dar essa oportunidade, nós criamos uma nova condição para que esse jovem se estabeleça na nossa cidade”, afirmou a governadora em exercício, Celina Leão. “Muitos deles conseguem pagar uma universidade com o primeiro emprego, então é uma política pública superimportante para o desenvolvimento do DF como um todo.”

Empresas parceiras

O estabelecimento que recebe o troféu pode utilizá-lo em peças publicitárias e propagandas e se divulgar como uma empresa parceira da juventude. “Nós sabemos que essa fase é a mais difícil para se conseguir um emprego”, disse o secretário da Família e Juventude do DF, Rodrigo Delmasso . “Só para vocês terem uma ideia, de todas as empresas às quais nós concedemos o selo, são mais de 7 mil vagas de emprego que elas geraram. Dentro da margem do desemprego, é a faixa etária que mais sofre com essa mazela na nossa cidade”.

A iniciativa abraçou empresas de todos os tipos e tamanhos. Um desses estabelecimentos é o Grupo Santa Lúcia de Saúde, que conta atualmente com 7 mil colaboradores – total do qual de 20% a 30% são jovens. Para a diretora de Pessoas do grupo, Carla Antunes, o troféu representa uma aliança com a formação do futuro.

“Este troféu é um reconhecimento pelo trabalho social que a gente faz também, pela oportunidade que a gente traz”, declarou a gestora. “Nós estamos formando o futuro – e o futuro na saúde, principalmente, que é muito importante para toda a população, que é a nossa missão “A nossa missão é cuidar de vidas, então a gente já começa a cuidar dessas vidas também dos jovens.”

Oportunidades

Quem começou a trabalhar ainda jovem e abriu o próprio negócio para abrir portas foi o CEO da Agência Next, Jonathan Leão. Aos 20 anos, ele decidiu abrir a própria empresa para atuar com marketing após viver uma situação de desemprego dentro de casa, ao lado da esposa.

“A gente acredita que a juventude vem com uma garra nova, com um fôlego novo, então é uma juventude que está apta a aprender as coisas muito rápido”, avaliou o profissional. “E, como a gente trabalha na área do marketing, hoje as oportunidades na internet são muito fáceis, e isso tem facilitado a treinar, formar e fazer com que esses jovens trabalhem, tenham um excelente trabalho com a gente.”

A empresa de Jonathan foi uma das ganhadoras da distinção. “É o primeiro troféu oficial que a gente ganha, então é algo muito especial o que está acontecendo”, disse o CEO. “Acredito que isso também faz com que as empresas queiram cada vez mais trazer esses jovens, investir na nossa juventude”.

Como participar

Empresas que desejam aderir ao programa devem fazer a solicitação pelo e-mail [email protected]. É necessário enviar formulário de solicitação, CNPJ, CPF do responsável legal da empresa e resumo das ações empreendidas pela empresa que favoreçam jovens entre 15 a 29 anos no DF.

