Embaixada do Reino Unido organiza evento para assistir semifinal da Eurocopa

Na última quarta-feira (10), a Embaixada do Reino Unido organizou um evento especial para assistir à semifinal da Eurocopa entre Inglaterra e Holanda, em parceria com a Embaixada do Reino dos Países Baixos. O encontro contou com a presença de cerca de 120 convidados que se reuniram para acompanhar o emocionante duelo, que terminou com a vitória da Inglaterra por 2 a 1.

Anfitriões do evento, a embaixadora do Reino Unido, Stephanie Al-Qaq, e o embaixador dos Países Baixos, André Driessen, recepcionaram os convidados e promoveram uma tarde de confraternização e celebração do futebol. A ideia do evento partiu da embaixadora inglesa, que destacou o poder do esporte em unir pessoas e nações.

Com a vitória, a Inglaterra avançou para a final da Eurocopa, onde enfrentará a Espanha neste domingo (14). Em celebração, a embaixada inglesa já planeja repetir a dose e organizar um novo evento para acompanhar a seleção inglesa disputando o título inédito.

Confira os cliques da confraternização pelas lentes de Rayra Paiva:

Nia Watson, Alice Goss, Hanna Rocha, Tamanna Sidika e Sarah Bailie Stephanie Al-Qaq e os filhos, Alexadra e Zac Marina Loiola, Júlia Orsini e Simone Peres Lucas Santos, GlauberthonRosa e Magnum Sousa Flávio Costa, Ashton Evans e Marcel Jesus Chris Davis e Carmela Atisson Mazolli, André Spigariol e Julia Gelli André Luiz Costa, Fabrícia Barbosa e Edmar Silva e Alexandre Freitas André Driessen, Atisson Mazolli, Julia Gelli e Stephanie Al-Qaq André Driessen e Stephanie Al-Qaq André Driessen André Driessen Alexandre Freitas, Matheus Freitas, Marcel Jesus e Mila Freitas

